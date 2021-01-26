На сколько за год подорожали услуги ЖКХ в Башкортостане?

Согласно исследованию FinExpertiza, в 2020 году по сравнению с 2019 годом рост цен на ЖКХ составил 4,47% – это выше, чем в среднем по России (3,55%), но ниже уровня инфляции (4,91%).

В 15 регионах рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию: лидируют Коми (16,2%), Воронежская область (7,8%) и Забайкальский край (7,1%). В Москве цены подняли на 3%, в Санкт-Петербурге – на 4,6%.

Средний показатель по России (3,55%) в год начала пандемии был самым низким за последние 19 лет – это связано с мерами поддержки населения со стороны государства на фоне экономического кризиса.

Ранее замминистра ЖКХ Башкортостана Марат Шангареев заявил, что с первого июля 2021 года правительство будет пытаться сдерживать рост тарифов на тепло, но об урезании речи не идет.