В каких районах Уфы больше всего нарушений по отоплению?

Больше всего нарушений выявлено в Орджоникидзевском районе – 82 в 442 проверенных домах. Следом идут Октябрьский (41), Кировский (15) и Советский (10). В остальных районах нарушений пока не нашли, проверка продлится до 22 января 2021 года.

При этом отмечают, что многие из этих нарушений не были связаны с расходом тепла. Комиссией проверялись общедомовые теплосчетчики и трубы. В некоторых МКД «старшие по домам» получат доступ к показателям счетчиков.

Тем временем проверкой обоснованности начисления платы за отопление в республике занялась прокуратура. По итогам проверки будет принято решение о принудительном возврате переплаченных денег.

Ранее в «БашРТС» объяснили принцип расчета оплаты отопления на примере дома №18 по Уфимскому Шоссе.