Возвращать деньги и разбираться. В МинЖКХ Башкортостана озвучили решения по «БашРТС»

«Основные причины, приведшие к повышению платы граждан за отопление в декабре: первая – это значительное по сравнению с ноябрем понижение температуры. Вторая – так называемые перетопы.

Третья – несоответствие фактических площадей общедомового имущества и некоммерческих организаций при начислении платежей, и четвертая – некорректная работа общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Что предлагается: в случае выявления необоснованного начисления платы граждан – обеспечить возврат денег. Принять срочные меры по обеспечению настройки приборов, провести инвентаризацию жилищного фонда республики и создать республиканскую систему сбора данных с приборов учета. Этим МинЖКХ будет заниматься в течение 2021 года», – сказал Борис Беляев.