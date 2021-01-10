Как рассчитывается оплата отопления в Башкортостане? Отвечает «БашРТС»

Такой ответ был дан на запрос по конкретному дому №18 по Уфимскому Шоссе (Уфа).

«С сентября 2019 г. оплата за отопление производится исходя из фактического потребления тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ). Расчет размера платы за отопление в течение отапливаемого периода в МКД, оборудованном ОДПУ, в котором нет ни одного индивидуального прибора учета тепловой энергии, производится по формуле 3 Постановления № 354.

Многоквартирный жилой дом (МКД) №18 по ул. Уфимское Шоссе оборудован ОДПУ, который допущен в коммерческую эксплуатацию. Этот прибор учитывает объем тепловой энергии на отопление.

Фактическое потребление, согласно показаниям ОДПУ дома №18 по ул. Уфимское Шоссе, составляет:

октябрь 2020г. – 59,651 Гкал;

ноябрь 2020г. – 105,19 Гкал;

декабрь 2020г. – 173,108 Гкал.

Начисление платы за отопление рассчитывается пропорционально площади квартиры. Так, например, для квартиры общей площадью 74,5 кв. м. плата составляет:

за октябрь 2020г. – 2765,97 руб.;

за ноябрь 2020г. – 4877,54 руб.;

за декабрь 2020 г. – 8026,88 руб.

Начисления за декабрь 2020 сформированы исходя из переданного управляющей организацией объема тепловой энергии 173,108 Гкал, поставленного в ваш дом. При этом отметим, что декабрь оказался значительно холоднее ноября, в связи с чем потребовалось больше тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в домах.

По новой системе оплаты начисления за отопление в летний период отсутствуют. Дополнительно сообщаем, что внутридомовые системы отопления – собственность жителей, и за их состояние отвечает УК.

Регулировка температуры с учетом ситуации в каждой отдельно взятой квартире возможна только внутри дома силами управляющей компании.

Кроме того, необходимо учитывать, что для регулировки отопления в зависимости от погоды требуется некоторое время – от нескольких часов до суток», – сообщает инженер «БашРТС».