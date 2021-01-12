В мэрии Уфы отметили сокращение пробок на дорогах

«Вчера мы зафиксировали пробки в девять баллов, которые на пике продолжались два часа в утреннее время и один час вечером. По итогу дня внесены корректировки, которые позволили сегодня утром уфимцам уменьшить время в дороге.

Сегодня утром были зафиксированы семибалльные пробки и они продолжались, в отличие от вчерашнего дня, не два часа, а один час. Такой анализ мы будем проводить ежедневно и корректировать ситуацию», – сообщил на совещании врио мэра Уфы Сергей Греков.

Реконструкция самой развязки завершится в ноябре 2021 года, однако из-за других работ этот участок будет проблемным ближайшие три-пять лет.