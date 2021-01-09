Пробки в районе закрытой развязки в Уфе можно отслеживать онлайн

Компания «Уфанет» предоставила доступ к трем городским камерам, расположенным на мостах через реку Белую и на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева – по ним в реальном времени можно будет судить о ситуации на дорогах.

Объезжать перекрытый участок предстоит по Мингажева, Октябрьской Революции, Сун-Ят-Сена, Посадской и другим улицам. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути, чтобы не попадать в пробки, жителям Демы советуют въезжать в Уфу через Затон. Общественный транспорт также будет двигаться в объезд, но остановки не поменяются.

Как ожидается, до ноября 2021 года может измениться режим работы некоторых предприятий, так как в центре города ситуация на дорогах будет тяжелой.