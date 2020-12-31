На должность мэра Уфы претендуют пять кандидатов

Всего заявки на конкурс подали 11 человек, шестеро не прошли отбор. Главными причинами отказа стали несоответствие требованиям закона «О местном самоуправлении» и подача неполного пакета документов.

В конкурсе участвуют: нынешний врио Сергей Греков, глава управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Артур Гафаров, депутат Госсобрания от КПРФ Рустам Хафизов, замдиректора УМПО по корпоративным и правовым вопросам Алексей Слепнев и директор АО «БПО "Прогресс"» Марат Тимиров.

В рамках конкурса участникам придется пройти собеседование и сдать экзамен на знание законодательства. Окончательно решение останется за депутатами.