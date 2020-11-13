Мэрия Уфы запретила вырубку леса на Зорге

Застройщик «Жилстройинвест» планировал возвести на этом участке вблизи фитнес-клуба Zorge Fitness жилой комплекс и школу, для этого требуется срубить деревья на обширной территории. Раньше там располагалась промышленная зона.

После протестов местных жителей лицензия на вырубку леса была отозвана мэрией, но может быть восстановлена по результатам обсуждения, которое состоится на следующей неделе, после 16 ноября, на первом заседании Градостроительного совета с Радием Хабировым.

В последнее время в Уфе было множество скандалов, связанных с вырубкой деревьев и застройкой: после долгих споров было остановлено строительство многоэтажки по улице Шота Руставели, сейчас жители протестуют против вырубки Кошкинского леса, а в начале осени активисты проиграли борьбу за липы на Советской площади.