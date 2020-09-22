В этом году разгорелся спор в связи с реконструкцией Советской площади: мэрия пришла к выводу, что высаженные там деревья придется срубить, а городские активисты выступили против.
В Уфе вырубают деревья, за которые заступались горожане
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vk.com/evri4ka
По мнению властей, убрать деревья необходимо, так как они уже старые и сильно повреждены. Мэрия подчеркивает, что главная причина вырубки – их состояние, а не реконструкция площади, хотя в планах за счет вырубки расширить проезжую часть.
Кроме того, посадка деревьев не соответствует сегодняшним стандартам: дистанция между ними 1,5-2 метра вместо положенных семи, а также они растут слишком близко к проезжей части, зданиям и столбам. На их месте обещали высадить новые крупномеры.
Институт развития городов Башкортостана и активисты выступали за частичную и постепенную замену деревьев вместо полной вырубки.
В итоге деревья все-таки начали вырубать без разбора. Глава администрации Кировского района 22 сентября на совещании объяснил это тем, что с инициативой выступили сами жители ближайших домов.
Активисты отмечают, что согласно результатам экспертизы, действительно старыми и поврежденными были только 35 из 110 деревьев.
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