В Уфе вырубают деревья, за которые заступались горожане

По мнению властей, убрать деревья необходимо, так как они уже старые и сильно повреждены. Мэрия подчеркивает, что главная причина вырубки – их состояние, а не реконструкция площади, хотя в планах за счет вырубки расширить проезжую часть.

Кроме того, посадка деревьев не соответствует сегодняшним стандартам: дистанция между ними 1,5-2 метра вместо положенных семи, а также они растут слишком близко к проезжей части, зданиям и столбам. На их месте обещали высадить новые крупномеры.

Институт развития городов Башкортостана и активисты выступали за частичную и постепенную замену деревьев вместо полной вырубки.

В итоге деревья все-таки начали вырубать без разбора. Глава администрации Кировского района 22 сентября на совещании объяснил это тем, что с инициативой выступили сами жители ближайших домов.

Активисты отмечают, что согласно результатам экспертизы, действительно старыми и поврежденными были только 35 из 110 деревьев.