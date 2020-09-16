Радий Хабиров запретил скандальную стройку в Уфе

«Я вам со всей ответственностью заявляю – строить здесь не будут. Останавливайте все работы сегодня, я вечером проконтролирую. В течение одного-двух дней начинайте демонтировать стройплощадку. Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, в будущем – детский сад или детская площадка. Мэр пусть разбирается», – сказал Хабиров на встрече с жителями.

Споры вокруг строительства этой высотки начались в 2020 году: жители квартала считают, что она представляет опасность для ближайших домов, так как при возведении другого здания несколько лет назад на стенах соседних домов образовались трещины.

При проверке законности этой стройки был выявлен «ряд существенных нарушений градостроительного и земельного законодательства». Кроме того, она началась до полного расселения жителей ближайших ветхих домов, что также незаконно.