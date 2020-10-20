В Башкортостане коечный фонд занят на 80%

За последние сутки в республике прибавилось 182 пациента с диагнозом внебольничная пневмония (19 октября – 179) и 68 – с коронавирусом (68).

В последнее время Минздрав начал расширять коечный фонд, открывая Covid-госпитали на базе городских больниц: в РКБ имени Куватова, ГКБ № 10, инфекционном корпусе клиники БГМУ, больницах №8 и №5. Эти отделения будут принимать только пациентов с пневмонией, коронавирусом и другими вирусными заболеваниями.

Кроме того, в начале декабря откроется новый инфекционный центр в окрестностях Стерлитамака. На данный момент там уже ведутся работы.