Согласно отчету Минздрава от 20 октября, свободный коечный фонд составляет всего 19,7%. В отчете от 19 октября было указано 23,4%, то есть больницы заполняются очень быстро.
В Башкортостане коечный фонд занят на 80%
За последние сутки в республике прибавилось 182 пациента с диагнозом внебольничная пневмония (19 октября – 179) и 68 – с коронавирусом (68).
В последнее время Минздрав начал расширять коечный фонд, открывая Covid-госпитали на базе городских больниц: в РКБ имени Куватова, ГКБ № 10, инфекционном корпусе клиники БГМУ, больницах №8 и №5. Эти отделения будут принимать только пациентов с пневмонией, коронавирусом и другими вирусными заболеваниями.
Кроме того, в начале декабря откроется новый инфекционный центр в окрестностях Стерлитамака. На данный момент там уже ведутся работы.
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