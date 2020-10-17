В Уфе еще две больницы перепрофилируют в Covid-госпитали

Один из Covid-госпиталей развернут в РКБ имени Куватова. В начале 2020 года эта больница отметилась скандальной вспышкой коронавируса и долгое время практически полностью была закрыта на карантин.

Ранее в октябре ее перепрофилировали в станцию скорой медицинской помощи и в тот же день снова закрыли на карантин по коронавирусу. Также резерв будет создан в уфимской ГКБ № 10.

17 октября, по данным Минздрава, прибавилось 65 новых пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, 126 человек лежат в стационарах, из них пять – в тяжелом состоянии. Кроме того, зафиксировано 212 новых случаев заболевания пневмонией.