Быстрая заполняемость госпиталей пациентами с коронавирусом и вирусной пневмонией вынуждает власти расширять коечный фонд за счет ресурсов городских больниц, как это было в начале года.
В Уфе еще две больницы перепрофилируют в Covid-госпитали
Один из Covid-госпиталей развернут в РКБ имени Куватова. В начале 2020 года эта больница отметилась скандальной вспышкой коронавируса и долгое время практически полностью была закрыта на карантин.
Ранее в октябре ее перепрофилировали в станцию скорой медицинской помощи и в тот же день снова закрыли на карантин по коронавирусу. Также резерв будет создан в уфимской ГКБ № 10.
17 октября, по данным Минздрава, прибавилось 65 новых пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, 126 человек лежат в стационарах, из них пять – в тяжелом состоянии. Кроме того, зафиксировано 212 новых случаев заболевания пневмонией.
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