Новый инфекционный центр в Башкортостане: когда откроется и во сколько обойдется?

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров заявил, что по текущему плану, первых пациентов инфекционный центр примет первого декабря, на данный момент уже начались работы.

Подрядчиком выступят те же строители, которые возвели инфекционный центр под Уфой, однако новый проект обещают усовершенствовать как по внешнему виду, так и по содержанию.

На площади 15 квадратных километров разместят 60 боксированных палат, 14 реанимаций, приемное, родильное, хирургическое и детское отделения, а также общежитие для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком.

На строительство выделено порядка 1,4 млрд рублей из бюджета республики, ведутся переговоры с Минздравом РФ о софинансировании медицинского оборудования.