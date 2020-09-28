В Башкортостане ограничат количество массовых мероприятий

28 сентября на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил составить единый список мероприятий до первого декабря. При этом он подчеркнул, что имеет смысл убрать с повестки те из них, без которых можно обойтись.

«Мы не хотим ничего останавливать, но здесь очень разумно надо ко всему подходить, чтобы лишних мероприятий, без которых мы и так проживем, не проводили», – сказал глава республики.

Максимальное количество участников мероприятий – по-прежнему 50 человек. Тем не менее, как ожидается, все запланированные концерты, посвященные Дню республики, состоятся. Ранее мы писали о том, как будут праздновать этот день в Уфе.