Когда уфимцы будут отдыхать в октябре?

11 октября – нерабочий праздничный день – в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 октября.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными в связи с празднованием Дня республики будут: 10, 11 и 12 октября 2020 года. Продолжительность рабочего дня девятого октября не сокращается.

11 октября в городе будут отмечать четыре праздника: День России, День республики, День рождения Салавата Юлаева и 446-я годовщина основания крепости Уфа. О расписании праздничных мероприятий и салютов в этот день мы писали ранее.