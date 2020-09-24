В октябре уфимцев ждут длинные выходные и сокращенная рабочая неделя. В праздничный день по всему городу пройдут шумные мероприятия.
Когда уфимцы будут отдыхать в октябре?
11 октября – нерабочий праздничный день – в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 октября.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными в связи с празднованием Дня республики будут: 10, 11 и 12 октября 2020 года. Продолжительность рабочего дня девятого октября не сокращается.
11 октября в городе будут отмечать четыре праздника: День России, День республики, День рождения Салавата Юлаева и 446-я годовщина основания крепости Уфа. О расписании праздничных мероприятий и салютов в этот день мы писали ранее.
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