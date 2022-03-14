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В Уфе рестораны «Макдоналдс» продолжают работать 14 марта

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Ранее было объявлено, что все 850 ресторанов «Макдоналдс» в России приостановят работу из-за санкций Запада. Уфимские рестораны должны были закрыться 14 марта.

Тем не менее, сегодня утром рестораны открылись по расписанию. На запросы отвечают, что точное время закрытия указано не было, и продолжат ли они работу 15 марта – неизвестно.

Также открылись рестораны и в городах Сибири: ООО «Гид», занимающееся франчайзингом ресторанов «Макдоналдс», заявило, что вообще не планирует в ближайшее время закрытие заведений в регионе.

«Макдоналдс» пока что не собирается покидать российский рынок насовсем, речь идет лишь о приостановке деятельности, при благоприятном стечении обстоятельств – до мая 2022 года.

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