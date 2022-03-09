В правительстве Башкортостана рассказали о том, чем заменят уходящие с рынка McDonald’s и KFC

«Та же компания "Папа Гриль" спокойно сегодня заменит McDonald’s, KFC и другие зарубежные компании.

Наши небольшие предприятия, которые производят продукцию из нашего сырья, как раз сейчас становятся востребованными.

Если те компании, о которых в прессе говорят, уйдут, мы полностью возместим рынок без них, проблем никаких не видим», – заявил Фазрахманов на совещании в правительстве девятого марта.