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В правительстве Башкортостана рассказали о том, чем заменят уходящие с рынка McDonald’s и KFC

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Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов не видит проблемы в приостановке деятельности крупнейших ресторанов быстрого питания KFC и McDonald’s.

Фото: Марсель Карамышев

«Та же компания "Папа Гриль" спокойно сегодня заменит McDonald’s, KFC и другие зарубежные компании.

Наши небольшие предприятия, которые производят продукцию из нашего сырья, как раз сейчас становятся востребованными.

Если те компании, о которых в прессе говорят, уйдут, мы полностью возместим рынок без них, проблем никаких не видим», – заявил Фазрахманов на совещании в правительстве девятого марта.

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