В правительстве Башкортостана рассказали о том, чем заменят уходящие с рынка McDonald’s и KFC

Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов не видит проблемы в приостановке деятельности крупнейших ресторанов быстрого питания KFC и McDonald’s.
Фото: Марсель Карамышев
«Та же компания "Папа Гриль" спокойно сегодня заменит McDonald’s, KFC и другие зарубежные компании.
Наши небольшие предприятия, которые производят продукцию из нашего сырья, как раз сейчас становятся востребованными.
Если те компании, о которых в прессе говорят, уйдут, мы полностью возместим рынок без них, проблем никаких не видим», – заявил Фазрахманов на совещании в правительстве девятого марта.
Комментарии (0)