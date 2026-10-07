Чем заняться в Перми с 8 по 11 октября: кинофестиваль «ЛАМПА», концерт Шуры, хореографический спектакль «Павильон Армиды»

Главные премьеры этой недели в кино: исторический блокбастер про ралли Монако с Иваном Янковским и Юрой Борисовым «Битва моторов» (12+), хоррор про дорогу без конца «Все закончится» (18+), японская драма про робота-копию погибшего сына «Барашек в ящике» (18+) от автора «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды, комедия про воображаемую подругу Мальвину с синими волосами «Это все она» (18+) с Мариной Васильевой, Анастасией Беловой и Никитой Ефремовым, а также повторный прокат «Сумерки. Сага. Новолуние» (18+) и мексиканский хоррор про демона в морге «Ассистент в морге» (18+).

Спектакль «Выбор», «Дом актера» (18+)

19:00

Труппа школы ораторского искусства и актерского мастерства ТАК-ТО ДА SCHOOL сыграет документальную драму по историям подопечных центра «Территория семьи». Автор пьесы и режиссер Евгения Шаврова исследует, как детские травмы определяют взрослую жизнь и сколько стоит ее изменить.

Кинопоказ «Великое немое», Частная филармония «Триумф» (12+)

19:00

К столетию «Броненосца „Потемкина“» московский квартет OpensoundQuartet сыграет вживую партитуру для струнного квартета уральского композитора Романа Цыпышева, которая выиграла конкурс Союза композиторов России.

Дизайн-квартирник №25, ЦГК (16+)

19:00

Основатель бюро визуальных коммуникаций «Суперсимметрия» Александр Сергеев объяснит, почему яркий медиафасад еще не гарантирует продаж, и покажет, какая наружная реклама работает на бренд, а какая просто красиво светится.

Концерт Шуры, Концерт-Холл «Свобода» (16+)

20:00

Легенда девяностых и победитель шоу «Суперстар! Битва сезонов» представит новую праздничную программу. Летние дожди давно отшумели, а хиты остались: в октябре они звучат особенно к месту!

Стендап Леонида Кулакова, Культурное пространство «Часовой завод» (18+)

20:00

Стендап-комик, продюсер, основатель лейбла и бара Standup Patriki, которого больше не показывают по ТВ, привезет новую программу после трилогии «Ищу жену»: монологи про мир, который сошел с ума, и пользу иронии.

Выставка «Заповедное Прикамье», Арт-пространство «Другие круги» (0+)

Пермские художники и фотографы Андрей Кротов, Сергей Зубов и Владимир Хиль показывают, как выглядит Усьва, озеро Нюхти, Ветлан и Гляденовская гора, если смотреть на них через холст.

До 1 ноября