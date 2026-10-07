Чем заняться в Перми с 8 по 11 октября: кинофестиваль «ЛАМПА», концерт Шуры, хореографический спектакль «Павильон Армиды»

А еще лекция «Понимаем кино» с режиссером Антоном Масловым, стендап Леонида Кулакова, фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОфест», концерты «тринадцать карат» и RAVANNA, вечеринка Closed Community в Smoky Dog, гастроли Московского театра оперетты и выставка «Заповедное Прикамье» в арт-пространстве «Другие круги». «Прм.Собака.ru» рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Перми.
Спектакль «Выбор»
Главные премьеры этой недели в кино: исторический блокбастер про ралли Монако с Иваном Янковским и Юрой Борисовым «Битва моторов» (12+), хоррор про дорогу без конца «Все закончится» (18+), японская драма про робота-копию погибшего сына «Барашек в ящике» (18+) от автора «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды, комедия про воображаемую подругу Мальвину с синими волосами «Это все она» (18+) с Мариной Васильевой, Анастасией Беловой и Никитой Ефремовым, а также повторный прокат «Сумерки. Сага. Новолуние» (18+) и мексиканский хоррор про демона в морге «Ассистент в морге» (18+).
Спектакль «Выбор», «Дом актера» (18+)
19:00
Труппа школы ораторского искусства и актерского мастерства ТАК-ТО ДА SCHOOL сыграет документальную драму по историям подопечных центра «Территория семьи». Автор пьесы и режиссер Евгения Шаврова исследует, как детские травмы определяют взрослую жизнь и сколько стоит ее изменить.
Кинопоказ «Великое немое», Частная филармония «Триумф» (12+)
19:00
К столетию «Броненосца „Потемкина“» московский квартет OpensoundQuartet сыграет вживую партитуру для струнного квартета уральского композитора Романа Цыпышева, которая выиграла конкурс Союза композиторов России.
Дизайн-квартирник №25, ЦГК (16+)
19:00
Основатель бюро визуальных коммуникаций «Суперсимметрия» Александр Сергеев объяснит, почему яркий медиафасад еще не гарантирует продаж, и покажет, какая наружная реклама работает на бренд, а какая просто красиво светится.
Концерт Шуры, Концерт-Холл «Свобода» (16+)
20:00
Легенда девяностых и победитель шоу «Суперстар! Битва сезонов» представит новую праздничную программу. Летние дожди давно отшумели, а хиты остались: в октябре они звучат особенно к месту!
Стендап Леонида Кулакова, Культурное пространство «Часовой завод» (18+)
20:00
Стендап-комик, продюсер, основатель лейбла и бара Standup Patriki, которого больше не показывают по ТВ, привезет новую программу после трилогии «Ищу жену»: монологи про мир, который сошел с ума, и пользу иронии.
Выставка «Заповедное Прикамье», Арт-пространство «Другие круги» (0+)
Пермские художники и фотографы Андрей Кротов, Сергей Зубов и Владимир Хиль показывают, как выглядит Усьва, озеро Нюхти, Ветлан и Гляденовская гора, если смотреть на них через холст.
До 1 ноября
Тринадцать карат
Международный кинофестиваль «ЛАМПА», Cinema5, ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» (12+)
В программе 69 фильмов из одиннадцати стран, и многие создатели приедут сами. Откроет фестиваль документальный «Прощать» (12+) режиссера Елены Кузовлевой, «Красавицу» (12+) представят Стася Милославская, Иван Добронравов, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин, а сериал «В Хогвартс я не попал» (16+) привезет продюсер Жан Просянов. Мастер-класс по сценариям проведут сценарист Мария Маслова и режиссер Антон Маслов, а на улице Балабанова устроят ламповый квест и быстрые свидания для ламповых людей.
С 9 по 11 октября
Фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОфест», «Дом Актера» (16+)
Тринадцатый фестиваль покажет одиннадцать спектаклей из ста с лишним заявок: от петербургского Lusores с циклом «В одну реку» (18+) Александра Савчука, где история поколения собирается из винила, VHS и книг, до ереванского Камерного театра со спектаклем «У меня нет имени» (12+) по произведениям Соны Ван. Пермь представит Психический театр RADIOVANYA: «Соло на картонной дудке» (18+) с криками, электроникой и голосами птиц сделал один человек. В «Вечере танцевальных перформансов» (12+) покажут «Манифест к русскому перформансу» (12+), который, по легенде, придумали за пятнадцать минут в самолете.
С 9 по 12 октября
Концерт «тринадцать карат», Концерт-Холл «Свобода» (16+)
20:00
Артист, который за несколько лет дошел от первых песен в чартах до полных залов, сыграет главные хиты и покажет новые треки. Как говорится в его же названии, все по высшей пробе.
Вечеринка Closed Community, Гриль-бар Smoky Dog (18+)
С 22:00 до 03:00
Пять диджеев-резидентов C*C поставят брейкбит, электропанк и хаус, а еще электронные ремиксы на знакомую попсу.
Лекция Ксении Зубакиной «Как понимать язык пермской деревянной скульптуры», Пермская художественная галерея (16+)
19:00
Хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры объяснит, почему у Бога Отца треугольный нимб, а Святитель Николай изображается с мечом и храмом в руках, и что рассказывает рука у щеки Христа в темнице.
Антон Маслов
Спектакль «Пигмалион и Галатея», ДК им. Чехова (12+)
14:00
Артисты Московского театра оперетты сыграют комедийный мюзикл на музыку Франца Зуппе с юмористом-пародистом Александром Песковым в роли Волшебника-рассказчика. Скульптор оживляет статую, а та сразу требует платьев, драгоценностей и внимания всех мужчин. Измученный Пигмалион просит богов вернуть все как было и продает Галатею богачу Мидасу.
Экскурсия «Звучащая коллекция», Пермский краеведческий музей (12+)
14:00
Музей возобновляет экскурсии в фонды после летнего перерыва. Хранитель коллекции «Предметы металла. Памятники науки и техники» Наталья Краснослободская расскажет об истории звукозаписи, покажет устройства для записи и воспроизведения звука, а фоном включит старинную музыку.
Лекция «Понимаем кино», Пермская синематека (18+)
15:00
Режиссер Антон Маслов, которого многие помнят по первому сезону сериала «Вампиры средней полосы», расскажет, почему фильм мы привычно называем по фамилии режиссера, с чего начинать путь в кино и как выстроить работу с продюсерами и командой. Перед лекцией покажут его полнометражный дебют, психологический триллер «Многоэтажка»: дочь героя звонит в домофон, но домой не поднимается, а соседи реагируют совсем не так, как ожидал отец.
Концерт RAVANNA, Концерт-Холл «Свобода» (18+)
19:00
Питерская поп-метал группа с надрывным вокалом и лиричными текстами едет в большой тур по России с новыми песнями и проверенными хитами. «Жги» и «Уходя уходи» в программе наверняка будут!
Хореографический спектакль «Павильон Армиды», «Дом Молодежи» (12+)
19:00
Главная премьера сорокового юбилейного сезона театра «Балет Евгения Панфилова»: два отделения и две истории любви. В первом — мистическая игра со временем и встреча с загадочной Армидой, во втором — Паоло и Франческа, где любовь уже не фантазия, а страсть и судьба. Идея, хореография и сценография Алексея Расторгуева, музыка Николая Черепнина и Петра Чайковского.
Пластический спектакль «Объятие», Частная филармония «Триумф» (12+)
20.00
Вторая часть цикла спектаклей на языке танго и поэзии: в танго объятие и есть диалог, где один ведет, другой следует, и оба слышат друг друга. Идейный вдохновитель Екатерина Новикова, автор историй и голос Елена Горелик, режиссер Анастасия Замахаева. На сцене профессионалы и любители аргентинского танго из Перми, Москвы и Петербурга.
+ Идея: посмотреть лучшие сериалы октября.
От комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко до продолжения «Истории его служанки».
Спектакль «Рыцари сорока островов»
Моноспектакль «Мальчики», Театр кукол «Туки-Луки» (16+)
18:00
Из многослойных «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского выбрана самая светлая история: мальчики, только начинающие знакомство с настоящей жизнью, возможно, выбирают свою судьбу. Режиссер Яков Рубин, в единственной роли Ярослав Колчанов. Эпиграфом служит слова Достоевского о том, что одно светлое воспоминание из детства может быть лучшим воспитанием.
Спектакль «Рыцари сорока островов», ТЮЗ (12+)
Первая театральная адаптация легендарного фантастического романа Сергей Лукьяненко. Подростки неведомо как попадают в мир Сорока Островов, где жизнь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами, а игра оборачивается настоящей трагедией. Спастись можно только вместе. На сцене эпичные бои, первая любовь и первые потери.
Спектакль «Три сестры», Пермский молодежный театр (18+)
19:00
Фантазии о будущем по мотивам пьесы Антона Чехова идут три часа и проходят в камерном пространстве, где каждая реплика и мизансцена ощущается острее. Спектакль занят теми же вопросами, что и оригинал: как течет время, на что можно надеяться и как жить, когда ожидания не сбылись.
Концерт «Четыре стихии на органе», Органный концертный зал филармонии (6+)
19:00
Весь спектр от капли воды до вселенского огня уместится в одном инструменте. Воду представят «Ниагара» Джона Дава и «Лебедь» Сен-Санса, воздух — ария Зефира и «Утро» Грига, огонь — симфоническая поэма Листа «Прометей», землю — гэльские токкаты и хоралы. В программе музыка от Баха и Рамо до Дюрюфле и современных композиторов из Германии, Франции, Венгрии, Норвегии, Бельгии, Канады и США.
Саундтрек-концерт при 1000 свечей, Большой зал филармонии (6+)
19:00
Музыканты «Люмос» сыграют музыку из «Пиратов Карибского моря» (орган Дэви Джонса в комплекте!), «Интерстеллара», «Списка Шиндлера» с его скрипичным соло, а также из «1+1», «Ла-ла-лэнда», «Перл-Харбора» и других фильмов.
+ Идея: отправиться в экспедицию по Пермскому краю и найти необычные скульптуры и арт-объекты.
Ундина на набережной Камы, зеркальный дракон над Сылвой, огромный аммонит, чудляне и старинная карусель с лошадками, на которой можно прокатиться.
Информационный обзор редакции.
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