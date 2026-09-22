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Кино и сериалы

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Столетнее немое кино «Броненосец "Потёмкин"» собираются показать в сопровождении современной музыки, написанной специально для него

В Перми собираются устроить показ немного фильма «Броненосец "Потёмкин"» в сопровождении современной музыки, которую исполнит струнный квартет. Событие приурочено к 100-летию легендарной картины Сергея Эйзенштейна.

Виктория Тарасенко

Фильм «Броненосец "Потёмкин"» представят в частной филармонии «Триумф». Показ — часть проекта «Великое немое», в рамках которого немое кино озвучивают новой музыкой, созданной современными музыкантами и композиторами.

Специально для векового юбилея «Броненосца» композитор Роман Цыпышев из Екатеринбурга, победитель опен-колла Союза композиторов России, написал оригинальную партитуру для струнного квартета. Ее исполнит московский квартет OpensoundQuartet, который является частью оркестра OpensoundOrchestra, работающего на стыке новой музыки, классики, кино и театра. Музыка в исполнении этих музыкантов звучит в большинстве картин современного российского кинематографа.

Показ немного фильма «Броненосец "Потёмкин"» вместе с оркестром OpensoundQuartet запланирован на 8 октября.

Информационный обзор редакции.12+

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