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Кино и сериалы

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Новый «Режим полной эмпатии», специальная детская программа и квест на улице Балабанова: стала известна программа фестиваля «ЛАМПА»

На XIII Международном фестивале социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» покажут 69 фильмов из 11 стран мира. В этом году он пройдет с 9 по 11 октября.

Пресс-служба фестиваля «ЛАМПА»

Организаторы говорят, что в этом году ожидается небывалое количество зарубежных режиссеров-полуфиналистов, а также создателей и актеров, которые лично представят конкурсные и внеконкурсные работы. Откроет «ЛАМПУ» короткометражный документальный фильм из конкурсной программы — «Прощать» режиссера Елены Кузовлевой.

Фильмы и звездные гости

На фестивальном показе игрового короткометражного кино зрители смогут обсудить увиденное с актером Кириллом Русиным, сыгравшим одну из главных ролей в фильме «Книжные романтики» (18+). В Пермь приедут актриса и режиссер Евгения Шевченко с фильмом «Отец» (18+), а также режиссер Иван Добронравов и Виктория Агалакова с премьерой «Режима полной эмпатии» (18+). «День рождения Сидни Люмета» (18+) Рауля Гайдарова представит одна из главных героинь, актриса театра и кино Мариэтта Цигаль-Полищук, фильм «Крыша» (16+) вместе с режиссером Ириной Кано презентует актриса Мария Прокопьева.

Пресс-служба фестиваля «ЛАМПА»

На показ сериала «В Хогвартс я не попал» (16+) приедет генеральный продюсер Жан Просянов, про второй сезон «Трудной» (18+)  расскажет режиссер, сценарист и продюсер Оксана Барковская. Актриса Ольга Смирнова представит сериал «Первая ракетка» (18+), а Платон Саввин — «Пингвины моей мамы 2» (18+). Презентовать фильм «Красавица» (12+) приедет практически полный состав картины — Стася Милославская, Иван Добронравов, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин.

Спикером конкурсного показа «Мультфильмы для мам и пап» станет британский режиссер, сценарист и продюсер Джон Ли Таггарт. Режиссеры и дистрибьюторы из Ирана представят фильмы на тему: «Мы родом из детства» и «Дороги, которые мы выбираем». Конкурсанты из Бразилии и России встретятся на просмотре «Команда мечты» — традиционной специальной номинации, организованной совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ.

Пресс-служба фестиваля «ЛАМПА»

Деловая программа

В этом году в рамках фестиваля «ЛАМПА» устроят ламповый квест на улице Балабанова: участникам предстоит собрать артефакты из детства, посмотреть и обсудить лучшие вдохновляющие фильмы. В формате «Быстрые свидания для ламповых людей» пройдет нетворкинг, чтобы гости и участники познакомились ближе и создали новы коллаборации.

На площадке «Короткий метр о самом важном» будут обсуждать успешные кейсы продвижения решения актуальных социальных проблем. Спикерами станут директор Фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова и программный директор кинофестиваля «ЛАМПА» Мария Залунина. Сценарист Мария Маслова и режиссер Антон Маслов проведут мастер-класс по написанию ярких сценариев для вдохновляющего кино, а художник, график, дизайнер, арт-директор и специалист в телевизионном маркетинге Елена Шанович расскажет о медиадизайне.

В этом году впервые акция «Дни доброго кино» пройдет во время фестиваля в офлайн и онлайн формате. Она откроет специальную программу для детей и подростков – Детский трек «ЛАМПЫ».

Информационный обзор редакции.

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