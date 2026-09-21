Новый «Режим полной эмпатии», специальная детская программа и квест на улице Балабанова: стала известна программа фестиваля «ЛАМПА»

Организаторы говорят, что в этом году ожидается небывалое количество зарубежных режиссеров-полуфиналистов, а также создателей и актеров, которые лично представят конкурсные и внеконкурсные работы. Откроет «ЛАМПУ» короткометражный документальный фильм из конкурсной программы — «Прощать» режиссера Елены Кузовлевой.

Фильмы и звездные гости

На фестивальном показе игрового короткометражного кино зрители смогут обсудить увиденное с актером Кириллом Русиным, сыгравшим одну из главных ролей в фильме «Книжные романтики» (18+). В Пермь приедут актриса и режиссер Евгения Шевченко с фильмом «Отец» (18+), а также режиссер Иван Добронравов и Виктория Агалакова с премьерой «Режима полной эмпатии» (18+). «День рождения Сидни Люмета» (18+) Рауля Гайдарова представит одна из главных героинь, актриса театра и кино Мариэтта Цигаль-Полищук, фильм «Крыша» (16+) вместе с режиссером Ириной Кано презентует актриса Мария Прокопьева.