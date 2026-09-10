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Мужское одиночество, пермское «Соло на картонной дудке», виниловый автофикшен: стала известна программа фестиваля «МОНОфест»

В XIII фестивале-конкурсе моноспектаклей драмы, кукольного театра, оперы и балета «МОНОфест» в этом году представят 11 спектаклей. Организаторы рассказали подробности о программе события.

radio-vanya.ru

«МОНОфест» — 2026 пройдет с 9 по 14 октября. Из сотни заявок экспертное жюри выбрало постановки из Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода.

На фестивале покажут три пластических спектакля — «Трихотомия Адама» (12+), «Принцесса Ак-Кадын» (12+), «Манифест к русскому перформансу» (12+). Их объединят в программу «Вечер танцевальных перформансов». Зрителям представят историю мужского одиночества, путешествие к образу древней Алтайской принцессы и ироничное пособие по созданию перформанса, придуманное за 15 минут.

В отдельную часть программы фестиваля вынесут цикл «В одну реку» (18+) петербургского театра Lusores. Его создатель и режиссер Александр Савчук, исследующий конец 1980-х — начало 1990-х через виниловые пластинки, VHS-кассеты и книги, покажет виниловый автофикшен «ЛайкаРоллингСтоун» (18+).

Пермь на «МОНОфесте» представит Психический театр RADIOVANYA со спектаклем «Соло на картонной дудке» (18+). В одной постановке смешаются крики, электронная музыка, звуки города, голоса птиц, видеоряд, песни и простые истории из жизни, которые складываются в необычный разговор со зрителем.

Информационный обзор редакции.

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