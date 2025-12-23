Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Гранд Отеле Европа прошел предновогодний прием в честь открытия титульного ресторана после реновации

Светский вечер в обновленном пространстве ресторана «Европа» собрал более 300 гостей, среди них галерист Марина Гисич, ювелир Михаил Сасонко и худрук театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков.

Юлия Пашковская, Виктор Минков
Марина Гисич
Михаил Сасонко
Марина Железнова. Вадим Мамыкин
Андрей Ершов

Анна Иванова

Юлия Пашковская, Алексей Ким
Дарья Рудая
Cветлана Трофимова

Екатерина Егорова

Алина Кузнецова, Наталия Игнатова, Наталия Топонарь, Фабио Энрике Мантилья

Анастасия Порохнина, Керим Аванас, Оксана Лиуконен

Дарья Орлова

Екатерина Пучкова. Вениамин Егоров
Елена Бараш

Татьяна Никитина

Ресторан Гранд Отеля Европа в этом году отпраздновал 120-летие. В 1905 году, когда он впервые распахнул двери, даже искушенная петербургская публика была поражена роскошью убранства: грандиозные витражи в стиле модерн, электрическое освещение, изысканная кухня сделали ресторан сенсацией. До революции сюда захаживали Григорий Распутин, Федор Шаляпин, Игорь Стравинский. Позднее здесь угощали голливудских кинозвезд, например, Майкла Дугласа, а Элтон Джон в 1979 году дал в ресторане импровизированный концерт.

Ольга Каргина, Марина Гисич
Диана Акгаева, Ольга Зелинская, Ирина Пономаренко
Сергей Рябинкин. Светлана Даценко
Мария Фурсова. Мила Антропова
Яна Грамацкая

Нина Рыжкова, Диана Ульрих, Анна Петренко

Ольга Елецкая

Татьяна Алиева, Ольга Румянцева, Ирина Фридман

Татьяна Котляревская
Татьяна Архипова. Илья Черкасов
Людмила Соколова-Шишлова

Светлана Смирнова и Лилия Локтионова

Юлия Грибова

Татьяна Никитина

Михаил Грибов и Александра Голованова

Семен Попов, Ольга и Александр Кувшинниковы, Вениамин Егоров

Юлия Рябинина, Дина Рожкова

Юлия Кудрявцева

Юлия Шепелева

Юбилейный год отметили реновацией (кстати, круглую дату празднует не только ресторан, но и Гранд Отель Европа — ему исполнилось в этом году 150 лет). Новая глава в жизни заведения началась со светского приема. Постановщиками события стали Михаил и Юлия Грибовы — организаторы Бала Дебютантов. Вечер стартовал с вечерних коктейлей в кафе «Мезонин», где по случаю наступающих зимних праздников, установили елку в стиле ар-деко.

После аперитива и приветственного слова настал момент перерезать красную ленточку.  Символически перезапустили историю легендарного гастропространства Юлия Пашковская, генеральный директор Гранд Отеля Европа, шеф-повар Денис Соболев и управляющий ресторана «Европа» Дмитрий Захарченко.

После этого гостей ждали фуршет и танцы под хиты джаз-бэнда Юлии Михайловской и трио Dansim.

Ксения Иродионова

Анастасия Стефанская

Эмма Лавринович. Федор и Виктория Болтины
Анна Яковлева
Виктория Снигирева и Диана Сурвилайте

Светлана Чистякова и Анастасия Зайчик

Наталья Такмакова и Екатерина Васильева

Наталия Дворцова, Ольга Лобанова, Ольга Серякова

Мария Манн и Олег Талалай

Евгения Махота

Юлия Пашковская. Денис Соболев, Дмитрий Захарченко
Среди гостей вечера были замечены галеристка Марина Гисич, ювелир Михаил Сасонко, художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков, основательницы клуба «В.Е.К.» Диана Ульрих, основатель бренда Seven Lab Юлия Кудрявцева, Марина Никитина (Mercury), Екатерина Пучкова (Музей Фаберже), и Ксения Иродионова, управляющий директор Домов красоты Sisley Spa Марина Железнова и коллекционер Вениамин Егоров.

Мария Малинина, Виктор Медведев

Марина Никитина

Башар Башол

Константин Павшуков

Екатерина и Матвей Матвеевы

Кирилл Щеглов и Мария Филиппова

Марина Похвалинская

Наталья Алиева

Михаил и Наталья Созоновы

