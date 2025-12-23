В Гранд Отеле Европа прошел предновогодний прием в честь открытия титульного ресторана после реновации

Юбилейный год отметили реновацией (кстати, круглую дату празднует не только ресторан, но и Гранд Отель Европа — ему исполнилось в этом году 150 лет). Новая глава в жизни заведения началась со светского приема. Постановщиками события стали Михаил и Юлия Грибовы — организаторы Бала Дебютантов. Вечер стартовал с вечерних коктейлей в кафе «Мезонин», где по случаю наступающих зимних праздников, установили елку в стиле ар-деко.

После аперитива и приветственного слова настал момент перерезать красную ленточку. Символически перезапустили историю легендарного гастропространства Юлия Пашковская, генеральный директор Гранд Отеля Европа, шеф-повар Денис Соболев и управляющий ресторана «Европа» Дмитрий Захарченко.

После этого гостей ждали фуршет и танцы под хиты джаз-бэнда Юлии Михайловской и трио Dansim.