Масштабное фэшн-шоу переоткрывает исторический универмаг «Пассаж»

После глобальной реновации «Пассаж» поставил перед собой амбициозную цель стать главным универмагом для премиальных российских брендов. 19 сентября под говорящим названием RE PASSAGE в Этнографическом музее прошли показы новых коллекций Яниса Чамалиди, Стаса Лопаткина, Татьяны Затравиной и мультибрендового бутика Марины Соколовой «Кирпичи».
Знаменитый Мраморный зал музея на несколько часов превратился в величественные декорации для показа, тщательно срежиссированного фэшн-гуру Сергеем Луковским. Каждая коллекция была презентована в формате отдельного фэшн-шоу, однако в полной мере соответствовала философской идее «Пассажа» — гармонии традиций и современности. Несмотря на яркую индивидуальность и уникальный творческий почерк, все участники были объединены обращением к историческому костюму и народному наследию.
Генеральный директор УК инвестиционного фонда Jensen Group (ТД Пассаж, ТРК River House, БЦ Jensen House, бутик офис-центр Пассаж/ Итальянская, 17 и другие проекты)
«Пассаж», учитывая его дореволюционную историю, никогда не был просто торговым объектом или городской достопримечательностью — он всегда олицетворял единение торговли, искусства, культуры. Сейчас мы вдохнули новую энергию в здание, но при этом основывались на тех традициях, которые были заложены задолго до нас. Концепция, в которой стратегически мы развиваемся, была сформирована менее двух лет назад, и мы поэтапно ее внедряли в прошлом и текущем году и будем продолжать усиливать дальше. Она заключается в концентрации в «Пассаже» лучших российских дизайнеров премиального уровня из Петербурга, Москвы, других регионов. Основное отличие от любых других подобного рода пространств и универмагов заключается в том, что для нас российские бренды — это не дополнение, не временная замена, а долгосрочный проект. Не штучные рейлы или отдельные корнеры, а полноценные магазины.
«Пассаж» — это уникальное место, которое объединяет прекрасную историю и яркую современность. Особенно сейчас, когда после реновации он превратился в площадку для лучших российских брендов и дизайнеров. Я бесконечно счастлива, что JM Studio теперь тоже в числе его резидентов. Надеюсь, что показ в Этнографическом музее поспособствует тому, чтобы еще как можно больше людей узнали, что сегодня «Пассаж» — это не только история, но и действительно классный современный центр, где можно провести время приятно и с пользой.
Янис Чамалиди представил в этот вечер коллекцию Lumen In Tenebris. Специально отобранные для показа юноши и девушки (названные дизайнером золотым генофондом нации) были облачены в лаконичные, но выразительные в своем немногословии модели, выполненные в сдержанной черно-графитовой гамме. Они прошли по подиуму под величественные звуки токкаты и фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха, православные песнопения и звон церковных колоколов. В этом читались и стремление к миссионерству, и отсылка к обнимающему Невский проспект Казанскому собору, и дань высокому канону, на который дизайнер ориентируется в своем творчестве.
«Мне хотелось передать что-то особенное, что-то важное, искренний русский код. Поэтому колокола. Мне очень нравится выходить из храма и слышать колокольный звон — дышится легко и как-то по-особенному. И на показе все было озарено таким вот чувством. И вот эти молодые люди в современной одежде — потому что это современная Россия сегодня так выглядит», — объяснил замысел Янис Чамалиди.
Сейчас «Пассаж» позиционирует себя как премиальную галерею русских брендов, и мне, действительно, очень хочется увидеть здесь, в одном месте, в самом центре исторического города, созвездие уникальных людей, которые могут соединить творчество, искусство и коммерцию воедино. Ведь именно мы сегодня создаем эту индустрию. Сегодня Россия — экономика номер один в мире, по последним данным, мы вышли на первое место по потреблению, обогнали всех. При этом мы особенно тонко чувствуем эстетику. Мы особенно тонко чувствуем красоту. Мы голодны по этой красоте. Сегодня мы возвращаем свою историческую ценность и в том числе возвращаем себе возможность совершить променад по «Пассажу» среди красивых, эстетически совершенных витрин. И важно, что эти витрины будут наполнены не мертвыми именами, которые когда-то ушли из мира моды, а абсолютно новыми именами, которые сегодня творят энергию жизни.
Дизайнер Стас Лопаткин представил коллекцию La Laque Noire, вдохновленную стилем шинуазри. Принты, имитирующие эффектную лаковую роспись, украшали сложносочиненные платья. Тяжелая ткань кафтанов переливалась изящной вышивкой, а в силуэтах блуз и жакетов прослеживались ассоциации с кимоно и мандаринскими воротниками.
Однако за фронтальной восточной эстетикой скрывался оммаж таланту российских мастеров, в первую очередь создателей Стеклярусного кабинета Китайского дворца в Ораниенбауме и Китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе. Не менее яркой оказалась связь с самим Этнографическим музеем: через головные уборы (шишаки) и сарафаны (словно составленные из фрагментов коромандельских китайских ширм) дизайнер показал влияние восточной культуры на культуру русскую.
Стас Лопаткин, коллекция La Laque Noire
Наш бренд не производит массовую одежду — это в первую очередь искусство, и с этой точки зрения «Пассаж» стал для нас подходящей витриной. Это один из самых, на мой взгляд, красивых магазинов, и я рад, что у нас ложились хорошие отношения. Мне очень симпатична его концепция — собрать премиальные бренды в одном универмаге. Понятно, что над ее воплощением придется еще долго работать, пока это еще очень маленькая часть того, что «Пассаж» собирается сделать, но у него уже многое получается. Возможно, сегодняшний показ тоже даст определенный толчок, и здесь появится еще больше дизайнеров, в том числе и московские марки. И это супер. На самом деле, сильные конкуренты — это всегда возможность еще больше расти и развиваться.
Для меня «Пассаж» — важная точка моей жизни, я здесь бывала в юности, я здесь бываю сейчас. Сегодня происходит возрождение «Пассажа», и мне очень приятно, что это становится местом настоящей моды — красивым, вальяжным, востребованным. У меня прекрасные впечатления от современного «Пассажа». При этом сохранены все традиции: есть характерное для него достоинство, есть та самая атмосфера «Пассажа». И я считаю, что здесь всё в унисон, и даже, например, такой продвинутый дизайнер, как Янис Чамалиди, и традиционная «Крестовская строчка» не противоречат друг другу. Это здорово.
Дмитрий Левин
Коллекции резидентов бутика «Кирпичи» представила его основательница и идеолог модельер Марина Соколова. Открыли показ бренды Zalkar и Nazar из Кыргызстана, в творчестве которых прослеживаются национальные мотивы и орнаменты, грузинский бренд George Shaghashvili с узнаваемым необычным кроем и российский бренд Lesia Lisun, любимый петербургскими артизанами за стилистику элегантного гедонизма.
Структура шоу, казалось, была выстроена в соответствии с расписанием дня типичного петербургского модника: утренние пижамные настроения сменялись строгими офискорными мотивами с переходом в вечернюю историю с велюром, органзой и атласом.
А в конце и вовсе произошел пространственный и временной рывок. За расширение географического диапазона отвечал бренд FeeLatto дизайнера Ольги Филатовой: экзотичные принты, струящиеся ткани и богемный стиль внесли в показ яркий восточный колорит.
А дизайнер из Коломны Елена Дмитриева погрузила гостей в эстетику прошлого: ее бренд Delini design воссоздает образы ушедших эпох, переосмысленные в духе современности. Появление на подиуме жакетов, украшенных рюшами блуз и многослойных юбок в стиле героев Марселя Пруста стало зримым воплощением философской концепции RE PASSAGE, замешанной на движении вперед, но с уважением к традициям прошлого.
Мне кажется, показ в Этнографическом музее — гениальная маркетинговая идея «Пассажа», которая позволит ему выйти на совершенно новый уровень. Многие либо не были там по 10–15 лет, либо появляются мимоходом, и даже не знают, что в «Пассаже» на втором этаже представлен актуальный российский и иностранный дизайн, настоящая концептуальная мода. И когда «Пассаж» использует такие возможности, чтобы показать публике, как он изменился. Это польза для всех — и для бутиков, которые здесь представлены, и для горожан, и для гостей Санкт-Петербурга.
В осенней коллекции бренда женской трикотажной одежды Free Age дизайнера Татьяны Затравиной мягко драпирующиеся пальто и уютные костюмы-двойки резонировали с предвкушением скорых холодов, но роскошные ткани: кашемир, ангора, шелк — усмиряли сентябрьскую тревожность, обещая тепло и уют как противоядие ежегодной петербургской осенней хтони.
RE PASSAGE прошел в Этнографическом музее, а это зеркало общества, его культуры и традиций. И в этом смысле показ Free Age «Мир — твое зеркало» вступает с ним в диалог: музей отражает прошлое, а мы отражаем женщину сегодняшнего дня. Наши костюмы — это зеркало, в котором женщина видит саму себя: независимую, сильную, элегантную. Мы не создаем моду ради трендов, мы создаем вневременную элегантность — костюмы из трикотажа для женщин, которые сами пишут свою историю. Причем мы не цитируем этнографию напрямую, но продолжаем ценности, близкие русской культуре: уважение к ремеслу, глубину фактуры и воплощение силы женщины. В этом я вижу «новую русскую элегантность». И показ в Этнографическом музее показал большую заинтересованность в таком прочтении. Он стал для меня символом того, как мода в Петербурге соединяет культурное наследие и современность. Подобные события подчеркивают особую идентичность города, где традиции становятся источником вдохновения для новых идей. Мода в Петербурге органично соединяет традиции и современность. Городская фэшн-сцена набирает силу, а «Пассаж» как главный универмаг модных брендов становится важной точкой притяжения и двигателем этого развития.
Нам, людям, приехавшим из Москвы, кажется, что сделать показ в этих стенах, в Этнографическом музее, — это высший пилотаж. Это совершенно уникальная площадка, и интересен уровень визуализации — как это все обыграют организаторы. Сам Мраморный зал, безусловно, украсит любое мероприятие.
Мода, как и театр, создает красоту, так что мы делаем одно и то же, просто чуть-чуть с разных сторон. Так или иначе, мода — это про художников, это про искусство, поэтому мы все равно говорим о том, что это одна территория. К тому же, как сказал один английский парень, жизнь — это и есть театр. И в этом смысле мы все всегда находимся на какой-то театральной территории. Сейчас «Пассаж» в процессе смены парадигм, и показ в Этнографическом дворце стал прекрасной возможностью сконцентрировать на себе внимание публики.
