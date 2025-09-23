Масштабное фэшн-шоу переоткрывает исторический универмаг «Пассаж»

Коллекции резидентов бутика «Кирпичи» представила его основательница и идеолог модельер Марина Соколова. Открыли показ бренды Zalkar и Nazar из Кыргызстана, в творчестве которых прослеживаются национальные мотивы и орнаменты, грузинский бренд George Shaghashvili с узнаваемым необычным кроем и российский бренд Lesia Lisun, любимый петербургскими артизанами за стилистику элегантного гедонизма.

Структура шоу, казалось, была выстроена в соответствии с расписанием дня типичного петербургского модника: утренние пижамные настроения сменялись строгими офискорными мотивами с переходом в вечернюю историю с велюром, органзой и атласом.