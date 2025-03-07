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Репортажи

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Бренд Coccinelle презентовал в Петербурге новую модель сумки C-ME

Новая сумка из весенне-летней коллекции Rua Da Alegria — абсолютный мастхэв сезона. Дизайнеры Coccinelle объединили в моделях сумок C-ME главные факторы it-bags: актуальность, практичность, универсальную форму. Получился аксессуар на все случаи жизни, который при этом легко можно персонализировать и вписать в образ в любом стиле. В этом убедились гости презентации линии C-ME — элегантной, с безупречным качеством и олицетворяющей истинный итальянский дизайн.

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Валерия Беспалова, Рената Шакирова, Галина Голованова (Дворянкина)

Валерия Беспалова, Рената Шакирова, Галина Голованова (Дворянкина)

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Елена Ромашова

Елена Ромашова

Александра Федо

Александра Федо

Амбассадором коллекции Coccinelle весна-лето 2025 стала всемирно известная супермодель Бехати Принслу. Героиня кампании воплощает силу, непосредственность и аутентичность современной женственности.

Возможность добавить индивидуальную деталь в свою Coccinelle C-ME получили и гости презентации, которая прошла в магазине бренда в ТРЦ «Галерея» (1 этаж). Первыми оценили новинку представительницы творческого и фэшн-комьюнити Петербурга: балерины Мариинского театра Валерия Беспалова и Рената Шакирова, актриса Полина Сидихина, стилисты Анастасия Парфенова и Александра Федо, инфлюенсеры и блогеры Галя Голованова, Александра Богданова, Дарья Примула, Елена Ромашова. Модель C-ME — не только про визуал и стиль, но и про смысл. Она рассказывает историю меняющейся элегантности, которая отражает и современную девушку. 

 

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Мария Абгарян

Мария Абгарян

Саша Богданова

Саша Богданова

Рената Шакирова
Рената Шакирова
Валерия Беспалова

Валерия Беспалова

В коллекции Rua Da Alegria новая модель представлена в главных цветах весенне-летнего сезона. Это огненно-красный Sangria, который напоминает о теплых летних вечерах, и ярко-желтый Soleado, символизирующий оптимизм и радость. За классику отвечают белоснежный Blanco — символ воздушной легкости, традиционный черный Noir, воспевающий утонченность, и натуральный Cuir, который сделает образ теплым и многогранным. Еще один вариант в палитре новой C-ME — двухцветный Natural Cuir — динамичный и актуальный. Каждый оттенок символизирует разные улицы и локации Португалии.

Галина Голованова (Дворянкина)
Галина Голованова (Дворянкина)
Дарья Примула

Дарья Примула

Валерия Беспалова

Валерия Беспалова

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Александра Федо

Александра Федо

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Галина Голованова (Дворянкина), Полина Сидихина, Елизавета Замарина Ксения Гощицкая, Рената Шакирова

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