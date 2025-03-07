Бренд Coccinelle презентовал в Петербурге новую модель сумки C-ME

Возможность добавить индивидуальную деталь в свою Coccinelle C-ME получили и гости презентации, которая прошла в магазине бренда в ТРЦ «Галерея» (1 этаж). Первыми оценили новинку представительницы творческого и фэшн-комьюнити Петербурга: балерины Мариинского театра Валерия Беспалова и Рената Шакирова, актриса Полина Сидихина, стилисты Анастасия Парфенова и Александра Федо, инфлюенсеры и блогеры Галя Голованова, Александра Богданова, Дарья Примула, Елена Ромашова. Модель C-ME — не только про визуал и стиль, но и про смысл. Она рассказывает историю меняющейся элегантности, которая отражает и современную девушку.