Бренд Coccinelle презентовал в Петербурге новую модель сумки C-ME

Новая сумка из весенне-летней коллекции Rua Da Alegria — абсолютный мастхэв сезона. Дизайнеры Coccinelle объединили в моделях сумок C-ME главные факторы it-bags: актуальность, практичность, универсальную форму. Получился аксессуар на все случаи жизни, который при этом легко можно персонализировать и вписать в образ в любом стиле. В этом убедились гости презентации линии C-ME — элегантной, с безупречным качеством и олицетворяющей истинный итальянский дизайн.
Валерия Беспалова, Рената Шакирова, Галина Голованова (Дворянкина)
Анастасия Парфенова
Елена Ромашова
Александра Федо
Амбассадором коллекции Coccinelle весна-лето 2025 стала всемирно известная супермодель Бехати Принслу. Героиня кампании воплощает силу, непосредственность и аутентичность современной женственности.
Возможность добавить индивидуальную деталь в свою Coccinelle C-ME получили и гости презентации, которая прошла в магазине бренда в ТРЦ «Галерея» (1 этаж). Первыми оценили новинку представительницы творческого и фэшн-комьюнити Петербурга: балерины Мариинского театра Валерия Беспалова и Рената Шакирова, актриса Полина Сидихина, стилисты Анастасия Парфенова и Александра Федо, инфлюенсеры и блогеры Галя Голованова, Александра Богданова, Дарья Примула, Елена Ромашова. Модель C-ME — не только про визуал и стиль, но и про смысл. Она рассказывает историю меняющейся элегантности, которая отражает и современную девушку.
В коллекции Rua Da Alegria новая модель представлена в главных цветах весенне-летнего сезона. Это огненно-красный Sangria, который напоминает о теплых летних вечерах, и ярко-желтый Soleado, символизирующий оптимизм и радость. За классику отвечают белоснежный Blanco — символ воздушной легкости, традиционный черный Noir, воспевающий утонченность, и натуральный Cuir, который сделает образ теплым и многогранным. Еще один вариант в палитре новой C-ME — двухцветный Natural Cuir — динамичный и актуальный. Каждый оттенок символизирует разные улицы и локации Португалии.
Фото: Анастасия Большакова
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