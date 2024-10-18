Виктория Исакова, Маша Федорова, Оксана Пономарева и другие на презентации инновационной сыворотки

Этот четверг ознаменовался дружеским вечером бренда Institut Esthederm: представители французской косметологической компании собрали звезд шоу-бизнеса, fashion и beauty в особняке XVIII века на Волхонке, чтобы познакомить с инновационным продуктом— сывороткой для продления молодости кожи Age Proteom.
София Биц
Вероника Сидорова
Наталья Ящук
Мария Лобанова
Мария Пак
На праздничном вечере французский бренд представил нового друга марки — Викторию Исакову. Актриса является давним поклонником французской косметики, ей близка философия компании: «Я обожаю свой возраст, обожаю то, как я выгляжу, обожаю ту свободу, которая приходит только со временем и опытом. Уделять себе время и уделять внимание своей коже – обязательное условие взросления. Я постоянный пользователь сыворотки Age Proteom», – призналась звезда «Оттепели».
На вечере, сопровождаемом живой музыкой и выступлениями артистов балета, у гостей была возможность побольше узнать об уникальных свойствах сыворотки: Age Proteom возвращает коже молодость, усиливает ее упругость и сокращает морщины за счет восстановления и защиты белков в организме.
Комментарии (0)