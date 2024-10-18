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Виктория Исакова, Маша Федорова, Оксана Пономарева и другие на презентации инновационной сыворотки

Этот четверг ознаменовался дружеским вечером бренда Institut Esthederm: представители французской косметологической компании собрали звезд шоу-бизнеса, fashion и beauty в особняке XVIII века на Волхонке, чтобы познакомить с инновационным продуктом— сывороткой для продления молодости кожи Age Proteom.

Виктория Исакова
Виктория Исакова
Мария Федорова
Мария Федорова
Оксана Пономарева
Оксана Пономарева
София Биц

София Биц

Вероника Сидорова

Вероника Сидорова 

Наталья Ящук

Наталья Ящук

Мария Лобанова

Мария Лобанова 

Мария Пак

Мария Пак

На праздничном вечере французский бренд представил нового друга марки — Викторию Исакову. Актриса является давним поклонником французской косметики, ей близка философия компании: «Я обожаю свой возраст, обожаю то, как я выгляжу, обожаю ту свободу, которая приходит только со временем и опытом. Уделять себе время и уделять внимание своей коже – обязательное условие взросления. Я постоянный пользователь сыворотки Age Proteom», – призналась звезда «Оттепели». 

На вечере, сопровождаемом живой музыкой и выступлениями артистов балета, у гостей была возможность побольше узнать об уникальных свойствах сыворотки: Age Proteom возвращает коже молодость, усиливает ее упругость и сокращает морщины за счет восстановления и защиты белков в организме.

Милана Пич

Милана Пич

Марк Смирнов

Марк Смирнов

Мария Янковская

Мария Янковская

Ольга Ломакина

Ольга Ломакина 

Ольга Малюга

Ольга Малюга

Ольга Фокс

Ольга Фокс

Юлия Журавлева

Юлия Журавлева 

Юлия Квин

Юлия Квин

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Оксана Пономарева, Мария Федорова

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