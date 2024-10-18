Виктория Исакова, Маша Федорова, Оксана Пономарева и другие на презентации инновационной сыворотки

На праздничном вечере французский бренд представил нового друга марки — Викторию Исакову. Актриса является давним поклонником французской косметики, ей близка философия компании: «Я обожаю свой возраст, обожаю то, как я выгляжу, обожаю ту свободу, которая приходит только со временем и опытом. Уделять себе время и уделять внимание своей коже – обязательное условие взросления. Я постоянный пользователь сыворотки Age Proteom», – призналась звезда «Оттепели».