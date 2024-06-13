Как прошел фестиваль «Т-двор» в Никольских рядах?

На трех площадках — главная сцена, «Песочница» и «Гараж» — выступили топовые спикеры, среди которых были и основатели кофеен PIMS Артур Шустериовас и Глеб Голубев, и CEO МТС Юрент Иван Туринге, и главный редактор сайта «Собака.ру» Михаил Стацюк, и вице-президент Т-банка Сергей Хромов, и многие другие. А за музыкальное сопровождение вечеров отвечали группы The Hatters и КняZz, Найк Борзов и другие артисты.