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Репортажи

Как прошел фестиваль «Т-двор» в Никольских рядах?

С 6 по 9 июня в Никольских рядах на Садовой улице прошел фестиваль «Т-двор». В первые дни перед собравшимися выступили Найк Борзов, Сергей Галанин, группы The Hatters и КняZz и многие другие. 

Юрий Музыченко

Юрий Музыченко

Григорий Сасонко
Григорий Сасонко
Сергей Галанин

Сергей Галанин

Георгий Рыков

Георгий Рыков

Найк Борзов

Найк Борзов

На трех площадках — главная сцена, «Песочница» и «Гараж» — выступили топовые спикеры, среди которых были и основатели кофеен PIMS Артур Шустериовас и Глеб Голубев, и CEO МТС Юрент Иван Туринге, и главный редактор сайта «Собака.ру» Михаил Стацюк, и вице-президент Т-банка Сергей Хромов, и многие другие. А за музыкальное сопровождение вечеров отвечали группы The Hatters и КняZz, Найк Борзов и другие артисты. 

Дмитрий Вечерин

Дмитрий Вечерин

Резан

Резан

Екатерина Литова

Екатерина Литова

Сергей Галанин

Сергей Галанин

Денис Колокольников

Денис Колокольников

Екатерина Пасечник

Екатерина Пасечник

Артем Лебедев

Артем Лебедев

Андрей Себрант

Андрей Себрант

Найк Борзов

Найк Борзов

Дмитрий Гадарь, Александр Щетинин

Дмитрий Гадарь, Александр Щетинин

Ринат Низамов

Ринат Низамов

Юрий Музыченко

Юрий Музыченко

Фото: Ася Минеева

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Григорий Сасонко

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