Меган Фокс, Сидни Суини, Дженнифер Энистон, Хайди Клум и другие звезды на премии People's Choice Awards

Пока большая часть голливудских звезд чествовала победителей кинопремии BAFTA в Лондоне, некоторые селебритис предпочли остаться в США, где в эти выходные прошла церемония вручения «народной премии» People's Choice Awards. Этот приз вручается по результатам зрительского голосования, в котором ежегодно принимает участие свыше миллиарда человек.
Главными звездами вечера стали Дженнифер Энистон и Меган Фокс. Актрисы на зеленой ковровой дорожке самой премии не появились, но вышли на сцену, чтобы вручить награды. Звезда сериала «Друзья» вручила приз своему давнему другу и обладателю уже девяти статуэток People's Choice Awards Адаму Сэндлеру, а также сама получила награду в номинации «Звезда драматического сериала» за сериал «Утреннее шоу». Также на сцену за своей первой актерской премией поднялась и Билли Айлиш: певица получила статуэтку за дебютную работу в сериале «Рой».
Сидни Суини уже во второй раз становится номинанткой премии. В этом году она претендовала на награду в категории «Звезда комедийного кино» за работу в фильме «Кто угодно, кроме тебя», но проиграла Дженнифер Лоуренс с картиной «Без обид». Еще одной номинанткой стала Америка Феррера, которая представляла на церемонии в США фильм «Барби» пока Марго Робби и Грета Гервиг делали это в Великобритании. Актриса стала обладательницей премии в номинации «Лучшая роль в кино», а также унесла с собой еще пять наград для фильма о знаменитой куклы — «Барби» стал «Фильмом года», «Комедией года», а также сделал Марго Робби и Райана Гослинга обладателями статуэток People's Choice Awards в двух главных игровых номинациях.
Победители People’s Choice Awards
Фильм года — «Барби»
Экшен года — «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
Комедия года — «Барби».
Драма года — «Оппенгеймер»
Сериал года — «Анатомия страсти»
Лучший комедийный сериал — «Убийства в одном здании»
Лучший драматический сериал — «Одни из нас»
Лучший научно-фантастический сериал — «Локи»
Лучшее реалити-шоу — «Семейство Кардашьян»
Самый захватывающий сериал года — «Этим летом я стала красивой»
Актёр года — Райан Гослинг («Барби»)
Актриса года — Марго Робби («Барби»)
Звезда боевика — Рэйчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»)
Звезда комедийного кино — Дженнифер Лоуренс («Без обид»)
Звезда драматического кино — Дженна Ортега («Крик 6»)
Лучшая роль в кино — Америка Феррера («Барби»)
Лучший актёр сериала — Педро Паскаль («Одни из нас»)
Лучшая актриса сериала — Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
Звезда комедийного сериала — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Звезда драматического сериала — Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
Также на ковровой дорожке появилась Хайди Клум, которая, как заметили многие пользователи сети, приходит чуть ли не на каждое светское событие США, Кайли Миноуг, недавно впервые ставшая мамой русалочка Холли Бейли, Ленни Кравиц и другие звезды.
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