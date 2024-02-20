Меган Фокс, Сидни Суини, Дженнифер Энистон, Хайди Клум и другие звезды на премии People's Choice Awards

Сидни Суини уже во второй раз становится номинанткой премии. В этом году она претендовала на награду в категории «Звезда комедийного кино» за работу в фильме «Кто угодно, кроме тебя», но проиграла Дженнифер Лоуренс с картиной «Без обид». Еще одной номинанткой стала Америка Феррера, которая представляла на церемонии в США фильм «Барби» пока Марго Робби и Грета Гервиг делали это в Великобритании. Актриса стала обладательницей премии в номинации «Лучшая роль в кино», а также унесла с собой еще пять наград для фильма о знаменитой куклы — «Барби» стал «Фильмом года», «Комедией года», а также сделал Марго Робби и Райана Гослинга обладателями статуэток People's Choice Awards в двух главных игровых номинациях.