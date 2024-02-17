Зендая в полупрозрачных доспехах, а Флоренс Пью с бабушкой: как прошла премьера фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне

Лондонский Лестер-сквер был переполнен звездами: в столицу Британии на премьеру прилетели исполнители главных ролей в эпическом научном блокбастере.
Главной звездой вечера стала Зендея, исполнившая в фильме главную роль. На премьере кумир Z-поколения появилась в полупрозрачных архивных доспехах Mugler 1995 года. Броню стилист звезды Лоу Роч, который также приехал в Лондон, дополнил перчатками и серебристыми туфлями. Второй образ актрисы получился более традиционным для ковровых дорожек — она надела черное платье в пол от Mugler и винтажные украшения Bulgari. На фоне информации о расставании, появившейся в западных СМИ, поддержать Зендаю на премьеру прилетел Том Холланд — актер пришел на after-party вечера, но позировал фотографам в одиночестве.
Еще одной звездой премьерного показа стала Флоренс Пью в Valentino. Но не только яркий отлив пайеток на платье привлекал внимание к актрисе — на дорожку звезда фильма «Оппенгеймер» вышла вместе с бабушкой Пэт. Это появление для родственницы Флоренс на публике не стало премьерным — Пью уже неоднократно выходила с ней в свет.
Тимоти Шаламе
Пока Кайли Дженнер в США занимается продвижением нового масла для губ от Kylie Cosmetics, молодой Вилли Вонка удивляет поклонников (и хейтеров) своим образам на премьере. Для лондонского выхода Тимоти Шаламе выбрал футуристичные серебряные брюки Haider Ackermann (видимо, не хотел потеряться на фоне Зендаи и ее доспехов), которые дополнил цепью Cartier.
Неожиданным для многих стало присутствие на премьере Ани Тейлор-Джой. В Лондоне актриса подтвердила свое участие во второй части фантастического блокбастера. Кого именно сыграла звезда сериала «Ход королевы» пока неизвестно. «Это сбывшаяся мечта», — рассказала журналистам Аня.
Кроме того, на дорожку вышли Леа Сейду, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон. Также поддержать коллег приехала режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг.
Каст фильма «Дюна: Часть вторая»
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