Зендая в полупрозрачных доспехах, а Флоренс Пью с бабушкой: как прошла премьера фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне

Неожиданным для многих стало присутствие на премьере Ани Тейлор-Джой. В Лондоне актриса подтвердила свое участие во второй части фантастического блокбастера. Кого именно сыграла звезда сериала «Ход королевы» пока неизвестно. «Это сбывшаяся мечта», — рассказала журналистам Аня.

Кроме того, на дорожку вышли Леа Сейду, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон. Также поддержать коллег приехала режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг.