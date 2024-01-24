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Гвинет Пэлтроу, Наталья Водянова, Ольга Куриленко, принцессы Бурбон-Сицилийские и другие звезды на кутюрном показе Armani Privé

Джорджо Армани презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2024 «Haute Couture en Jeu». Дизайнер рассказал, что с одной стороны название означает «Играть в моду», а с другой — «Кутюр — это получать удовольствие». «В любом случае, — подчеркнул кутюрье, — для меня пришло время набраться смелости, рисковать и, возможно, быть немного меньше Армани».

Гвинет Пэлтроу
Getty

Гвинет Пэлтроу

Наталья Водянова
Getty

Наталья Водянова

 

Ольга Куриленко
Getty

Ольга Куриленко

 

Главной звездой front-row стала Гвинет Пэлтроу. Голливудская звезда появилась в модной столице в total-black образе — бархатные брюки актриса дополнила приталенным пиджаком с рукавом две трети, завершив образ лодочками на высоком каблуке (удивительно, как ей удалось не слиться с ковровой дорожкой!). Наталья Водянова, которая уже успела посетить кутюрный показ Dior на этой Неделе высокой моды, надела черный костюм расшитый пайетками. Ольга Куриленко предпочла акцентное розовое платье в стиле греческой богини, дополнив его лаковыми туфлями на шпильках. 

Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские, герцогиня Кастро
Getty

Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские, герцогиня Кастро

Гленн Клоуз
Getty

Гленн Клоуз

Показ посетили и представительницы древнего дворянского рода Бурбонов-Сицилийских принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра вместе с матерью, герцогиней Кастро, выбравшие для выхода образы в темных оттенках. Как и легенда Голливуда Гленн Клоуз, надевшая черный костюм с кипенно-белой блузкой. Также шоу посмотрел fashion-консультант Анна Делло Руссо, легендарная французская актриса Жюльет Бинош, звезда сериала «Хор» Дианна Агрон и другие знаменитости. 

Жюльет Бинош
Getty

Жюльет Бинош

Дианна Агрон
Getty

Дианна Агрон

Анна Делло Руссо
Getty

Анна Делло Руссо

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