Гвинет Пэлтроу, Наталья Водянова, Ольга Куриленко, принцессы Бурбон-Сицилийские и другие звезды на кутюрном показе Armani Privé

Джорджо Армани презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2024 «Haute Couture en Jeu». Дизайнер рассказал, что с одной стороны название означает «Играть в моду», а с другой — «Кутюр — это получать удовольствие». «В любом случае, — подчеркнул кутюрье, — для меня пришло время набраться смелости, рисковать и, возможно, быть немного меньше Армани».
Главной звездой front-row стала Гвинет Пэлтроу. Голливудская звезда появилась в модной столице в total-black образе — бархатные брюки актриса дополнила приталенным пиджаком с рукавом две трети, завершив образ лодочками на высоком каблуке (удивительно, как ей удалось не слиться с ковровой дорожкой!). Наталья Водянова, которая уже успела посетить кутюрный показ Dior на этой Неделе высокой моды, надела черный костюм расшитый пайетками. Ольга Куриленко предпочла акцентное розовое платье в стиле греческой богини, дополнив его лаковыми туфлями на шпильках.
Показ посетили и представительницы древнего дворянского рода Бурбонов-Сицилийских принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра вместе с матерью, герцогиней Кастро, выбравшие для выхода образы в темных оттенках. Как и легенда Голливуда Гленн Клоуз, надевшая черный костюм с кипенно-белой блузкой. Также шоу посмотрел fashion-консультант Анна Делло Руссо, легендарная французская актриса Жюльет Бинош, звезда сериала «Хор» Дианна Агрон и другие знаменитости.
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