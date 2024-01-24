Гвинет Пэлтроу, Наталья Водянова, Ольга Куриленко, принцессы Бурбон-Сицилийские и другие звезды на кутюрном показе Armani Privé

Главной звездой front-row стала Гвинет Пэлтроу. Голливудская звезда появилась в модной столице в total-black образе — бархатные брюки актриса дополнила приталенным пиджаком с рукавом две трети, завершив образ лодочками на высоком каблуке (удивительно, как ей удалось не слиться с ковровой дорожкой!). Наталья Водянова, которая уже успела посетить кутюрный показ Dior на этой Неделе высокой моды, надела черный костюм расшитый пайетками. Ольга Куриленко предпочла акцентное розовое платье в стиле греческой богини, дополнив его лаковыми туфлями на шпильках.