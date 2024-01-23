Рианна, Наталья Водянова, Аня Тейлор-Джонс и Гленн Клоуз на кутюрном показе Dior

Главной звездой шоу стала Рианна: shine bright like a diamond приковала к себе чуть ли не больше внимания, чем сам показ. Певица выбрала total-black, стоящем из юбки, объемного бомбера с полуспущенными плечами и огромной кепки, который она разбавила парой белых туфель от Амины Муадди.

Дева Кассель, которая в последнее время выходит в свет чаще, чем сама Моника Беллуччи, появилась на показе со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Солом Нанни. Пара выбрала бежевые тренчи: он — в надетом на черный костюм, она — в стилизованном как платье.

Наталья Водянова пришла на шоу вместе с супругом Антуаном Арно, а для выхода супермодель выбрала бежевое платье, расшитое бисером.