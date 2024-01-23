Рианна, Наталья Водянова, Аня Тейлор-Джонс и Гленн Клоуз на кутюрном показе Dior

В Париже стартовала Неделя высокой моды. Одним из первых коллекцию весна-лето 2024 показал модный дом Dior, front-row которого был просто усыпан звездами А-листа.
Главной звездой шоу стала Рианна: shine bright like a diamond приковала к себе чуть ли не больше внимания, чем сам показ. Певица выбрала total-black, стоящем из юбки, объемного бомбера с полуспущенными плечами и огромной кепки, который она разбавила парой белых туфель от Амины Муадди.
Дева Кассель, которая в последнее время выходит в свет чаще, чем сама Моника Беллуччи, появилась на показе со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Солом Нанни. Пара выбрала бежевые тренчи: он — в надетом на черный костюм, она — в стилизованном как платье.
Наталья Водянова пришла на шоу вместе с супругом Антуаном Арно, а для выхода супермодель выбрала бежевое платье, расшитое бисером.
Натали Портман тоже выбрала total-black образ: мини-юбку, костюмную жилетку и пиджак. Кстати, когда Натали перед шоу встретилась с Рианной, то решила рассказать исполнительнице, как она сильно любит ее и то, что она делает. На комплименты певица весело заметила, что считает Портман «одной из самых сексуальных девушек в Голливуде». Неожиданным гостем показала стала Карла Бруни-Саркози, которая в последнее время редко появляется на светских и fashion-мероприятиях.
Кроме того, показ Dior посетили звезда кино Гленн Клоуз, болливудская актриса Сонам Капур, обладательница премии «Золотой глобус» Аня Тейлор-Джой, известный французский блогер Жанна Дамас и другие знаменитости.
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