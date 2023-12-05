Презентация книги «Танец. Книга размышлений» фонда Дианы Вишневой

В Петербурге представили новое издание фонда Дианы Вишневой — «Танец. Книга размышлений». Сборник эссе, в котором известные зарубежные и российские хореографы и артисты размышляют о том, что такое танец для них, фонд выпустил совместно со школой masters.
Ульяна Батлук, Татьяна Стрижиус
Презентация книги прошла в «Зимнем саду» отеля «Астория». Представила ее Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, основатель фонда, и Денис Мережковский, журналист и шеф-редактор книги. Модератором встречи выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Команда студии Contex
Екатерина Баева
Вероника Шарова
Мария Орт
Вера Фридлянская, Евгения Богданова
Анна Синицына
Работа над изданием началась в десятый год существования фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, а выход книги приурочен к его переходу в новую форму и новое десятилетие. С ноября книгу можно найти в Москве и Петербурге во всех книжных магазинах masters, а также в студии Context Дианы Вишневой.
Представление книги дополнил десерт «Диана Вишнева», созданный в 2017 году кондитерами «Астории» в честь давней дружбы прима-балерины с отелем.
Фото: Михаил Вильчук
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