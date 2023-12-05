Презентация книги «Танец. Книга размышлений» фонда Дианы Вишневой

Работа над изданием началась в десятый год существования фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, а выход книги приурочен к его переходу в новую форму и новое десятилетие. С ноября книгу можно найти в Москве и Петербурге во всех книжных магазинах masters, а также в студии Context Дианы Вишневой.