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Презентация книги «Танец. Книга размышлений» фонда Дианы Вишневой

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В Петербурге представили новое издание фонда Дианы Вишневой — «Танец. Книга размышлений». Сборник эссе, в котором известные зарубежные и российские хореографы и артисты размышляют о том, что такое танец для них, фонд выпустил совместно со школой masters.

Диана Вишнева
Диана Вишнева
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Денис Мережковский
Денис Мережковский
Ольга Суркова. Юлия Хельд
Ольга Суркова, Юлия Хельд
Дарья Павленко
Дарья Павленко
Наталья Ермашова
Наталья Ермашова
Ульяна Батлук, Татьяна Стрижиус

Ульяна Батлук, Татьяна Стрижиус

Презентация книги прошла в «Зимнем саду» отеля «Астория». Представила ее Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, основатель фонда, и Денис Мережковский, журналист и шеф-редактор книги. Модератором встречи выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Денис Мережковский, Диана Вишнева. Команда книги: Юлия Никулина, Ксения Тимошкина, Светлана Букреева
Диана Вишнева, Денис Мережковский, Команда книги: Юлия Никулина, Ксения Тимошкина, Светлана Букреева
Команда студии Contex

Команда студии Contex 

Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Екатерина Баева

Екатерина Баева

Вероника Шарова

Вероника Шарова

Ксения Гощицкая, Диана Вишнева, Денис Мережковский
Ксения Гощицкая, Диана Вишнева, Денис Мережковский
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Мария Орт

Мария Орт

Вера Фридлянская, Евгения Богданова

Вера Фридлянская, Евгения Богданова

Анна Синицына

Анна Синицына

Работа над изданием началась в десятый год существования фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, а выход книги приурочен к его переходу в новую форму и новое десятилетие. С ноября книгу можно найти в Москве и Петербурге во всех книжных магазинах masters, а также в студии Context Дианы Вишневой.

Наталия Лаврова

Наталия Лаврова

Дмитрий Левин

Дмитрий Левин

Елена Адамова

Елена Адамова

Екатерина Попова

Екатерина Попова

Юлия Никулина

Юлия Никулина

Алевтина Грунтовская, Мирхафизхан Айсылу

Алевтина Грунтовская, Мирхафизхан Айсылу

Елена Лавина

Елена Лавина

Юрий Янов, Алла Лобушкина, Владислав Михальчук

Юрий Янов, Алла Лобушкина, Владислав Михальчук

Яна Гущина

Яна Гущина

Ольга Угарова

Ольга Угарова

Светлана Азарьева

Светлана Азарьева

Евгения Богданова

Евгения Богданова

Представление книги дополнил десерт «Диана Вишнева», созданный в 2017 году кондитерами «Астории» в честь давней дружбы прима-балерины с отелем.

Фото: Михаил Вильчук

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Люди:
Дарья Павленко, Диана Вишнева, Ольга Суркова Ксения Гощицкая, Татьяна Архипова, Наталья Ермашова, Юрий Молодковец, Денис Мережковский

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