Премьера документального фильма «Дайте мне победить» в Петербурге

Фраза «Дайте мне победить» — это клятва атлета Специальной Олимпиады. Впервые она была произнесена Юнис Кеннеди Шрайвер — основательницей Специального Олимпийского движения и сестрой президента США Джона Кеннеди на открытии первой Олимпиады в 1968 году в Чикаго. До 1989 года игры проводились исключительно в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем их стали принимать другие страны, переименовав во Всемирные Игры Специальной Олимпиады. Кроме авторских съемок, в фильм вошли и редкие архивные кадры, рассказывающие, кто и почему вдохновил мир на создание игр.