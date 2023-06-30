Премьера документального фильма «Дайте мне победить» в Петербурге

В минувший четверг состоялся показ документальной картины «Дайте мне победить». Она рассказывает о жизни атлетов с ментальными особенностями из Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Пензы, Костромы, Казани и Москвы (онлайн ее можно посмотреть бесплатно). В Петербурге ленту представили продюсер и сорежиссер фильма Мария Финкельштейн и президент Специальной Олимпиады России, вдохновитель проекта Ольга Слуцкер.
Сергей Гутников
Роман Зинуров
Сергей Евсеев с супругой
Александр Бельский
На показе собрались гости, которые имеют отношение к инклюзивности, благотворительности и развивают такие проекты в городе. Например, основательница благотворительного проекта Play and help Екатерина Смольникова, Анжелика Котова — социальный проект «Друзья Петербурга», общественный деятель, один из инициаторов первого государственного детского хосписа в России Павел Крупник, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников, ведущий научный сотрудник НИИ СОТ и СЭП НГУ имени П.Ф. Лесгафта Владимир Куликов.
Анжелика Котова
Алсу и Альфия Ишмурзины
Олеся Даниленко
Владимир Куликов
Станислав Ершов
Перед просмотром ленты гостей ждал welcome c закусками, фруктами и игристым. Параллельно шли обсуждения новых проектов, социальных инициатив, завязывались новые знакомства, встречались старые друзья и соратники. Режиссер фильма Мария Финкельштейн рассказала, что миссия картины в том, чтобы донести истории героев до массового зрителя, не отпугнув его: «Если среди зрителей окажутся родители особенного ребенка и узнают, что у них есть вариант попробовать какую-то специальную спортивную секцию и дать сыну или дочери шанс, стимул, изменить их жизнь, это будет отличный результат».
Елена Юферева
По словам Ольги Слуцкер фильм призван поддержать семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектуального развития: реальные истории показывают родителям, как можно организовать жизнь ребенка так, чтобы она была полноценной и интересной, а его спортивными достижениями можно было гордиться. Не зря финал картины зрители встретили аплодисментами стоя.
Вадим Нюняев
Марат Богдалов
Фраза «Дайте мне победить» — это клятва атлета Специальной Олимпиады. Впервые она была произнесена Юнис Кеннеди Шрайвер — основательницей Специального Олимпийского движения и сестрой президента США Джона Кеннеди на открытии первой Олимпиады в 1968 году в Чикаго. До 1989 года игры проводились исключительно в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем их стали принимать другие страны, переименовав во Всемирные Игры Специальной Олимпиады. Кроме авторских съемок, в фильм вошли и редкие архивные кадры, рассказывающие, кто и почему вдохновил мир на создание игр.
Комментарии (0)