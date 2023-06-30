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Премьера документального фильма «Дайте мне победить» в Петербурге

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В минувший четверг состоялся показ документальной картины «Дайте мне победить». Она рассказывает о жизни атлетов с ментальными особенностями из Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Пензы, Костромы, Казани и Москвы (онлайн ее можно посмотреть бесплатно). В Петербурге ленту представили продюсер и сорежиссер фильма Мария Финкельштейн и президент Специальной Олимпиады России, вдохновитель проекта Ольга Слуцкер.

Ольга Слуцкер
Мария Финкельштейн, Ольга Слуцкер

Сергей Гутников

Екатерина Смольникова, Татьяна Тэн
Евгений Финкельштейн, Борис Пиотровский

Роман Зинуров

Сергей Евсеев с супругой

Александр Бельский

Инесса Гаевская
Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая
Мария Финкельштейн, Роман Зинуров, Анна Яковлева

На показе собрались гости, которые имеют отношение к инклюзивности, благотворительности и развивают такие проекты в городе. Например, основательница благотворительного проекта Play and help Екатерина Смольникова, Анжелика Котова — социальный проект «Друзья Петербурга», общественный деятель, один из инициаторов первого государственного детского хосписа в России Павел Крупник, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников, ведущий научный сотрудник НИИ СОТ и СЭП НГУ имени П.Ф. Лесгафта Владимир Куликов.

Анна Семак, Сергей Семак
Сергей Семак, Александр Дюков
Кира Турчак, Валентина Крупник, Павел Крупник
Павел Крупник, Алексей Корабельников
Ольга-Александра Смирнова

Анжелика Котова

Милана Тюльпанова
Игорь Водопьянов

Алсу и Альфия Ишмурзины

Олеся Даниленко

Владимир Куликов

Валентина Крупник

Станислав Ершов

Перед просмотром ленты гостей ждал welcome c закусками, фруктами и игристым. Параллельно шли обсуждения новых проектов, социальных инициатив, завязывались новые знакомства, встречались старые друзья и соратники. Режиссер фильма Мария Финкельштейн рассказала, что миссия картины в том, чтобы донести истории героев до массового зрителя, не отпугнув его: «Если среди зрителей окажутся родители особенного ребенка и узнают, что у них есть вариант попробовать какую-то специальную спортивную секцию и дать сыну или дочери шанс, стимул, изменить их жизнь, это будет отличный результат».

Ольга Слуцкер, Мария Финкельштейн, Мурат Кабардоков
Анастасия Контарович, Ирина Петрова
Сергей Дебижев, Мария Финкельштейн

Елена Юферева

Евгений Финкельштейн, Павел Крупник, Мария Финкельштейн

По словам Ольги Слуцкер фильм призван поддержать семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектуального развития: реальные истории показывают родителям, как можно организовать жизнь ребенка так, чтобы она была полноценной и интересной, а его спортивными достижениями можно было гордиться. Не зря финал картины зрители встретили аплодисментами стоя.

Сергей Дебижев, Женя Любич, Дмитрий Кончаковский

Вадим Нюняев

Евгений Финкельштейн, Семен Михайловский
Ольга Слуцкер, Мария Финкельштейн

Марат Богдалов

Фраза «Дайте мне победить» — это клятва атлета Специальной Олимпиады. Впервые она была произнесена Юнис Кеннеди Шрайвер — основательницей Специального Олимпийского движения и сестрой президента США Джона Кеннеди на открытии первой Олимпиады в 1968 году в Чикаго. До 1989 года игры проводились исключительно в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем их стали принимать другие страны, переименовав во Всемирные Игры Специальной Олимпиады. Кроме авторских съемок, в фильм вошли и редкие архивные кадры, рассказывающие, кто и почему вдохновил мир на создание игр.

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