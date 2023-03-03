Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская и Юлия Матвиенко: как прошел вернисаж «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце?

2 марта прошло открытие выставки «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце. На мероприятии отметились Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская, Юлия Матвиенко, Семен Михайловский и другие гости.
Медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов приехали в Мраморный дворец. В экспозицию вошли лучшие картины из коллекции Натальи Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ. А также работы известных ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова.
Полина Сидихина
Ксения Ламшина
Владимир Кожевников и Наталья Метелица
Владимир Варанова
Гриша Брускин
Эдуард Мурадян
Анастасия Дианова и Мария Грудина
Покрас Лампас
Платон Инфанте
Лиза Савина и Елена Окопная
Елена Крылова и Татьяна Немировская
Мария Федорова и Евгения Милова
Кристина Березовская
Артем Балаев
Открытие посетили Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская, Юлия Матвиенко, Семен Михайловский, Мария Федорова, Мария Грудина и другии любители искусства.
Комментарии (0)