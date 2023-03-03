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Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская и Юлия Матвиенко: как прошел вернисаж «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце?

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2 марта прошло открытие выставки «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце. На мероприятии отметились Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская, Юлия Матвиенко, Семен Михайловский и другие гости. 

Архивы пресс-служб

Наталия Опалева

Архивы пресс-служб

Зельфира Трегулова

Архивы пресс-служб

Сергей Лимонов и Алина Прудникова

Архивы пресс-служб

Анатолий Голышев

Архивы пресс-служб

Татьяна Черниговская 

Архивы пресс-служб

Юлия Матвиенко

Архивы пресс-служб

Александр Радаев 

Архивы пресс-служб

Семен Михайловский

Архивы пресс-служб

Алина Пинская 

Архивы пресс-служб

Ирина Оганова

Архивы пресс-служб

Артем Бондаревский и Алиса Прудникова 

Архивы пресс-служб

Аннушка и Пьер Броше

Архивы пресс-служб

Дарья Платонова-Инфанте и Наталья Волкова

 Медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов приехали в Мраморный дворец. В экспозицию вошли лучшие картины из коллекции Натальи Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ. А также работы известных ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова.

Архивы пресс-служб

Полина Сидихина 

Архивы пресс-служб

Ксения Ламшина 

Архивы пресс-служб

Владимир Кожевников и Наталья Метелица 

Архивы пресс-служб

Владимир Варанова

Архивы пресс-служб

Гриша Брускин

Архивы пресс-служб

Эдуард Мурадян

Архивы пресс-служб

Анастасия Дианова и Мария Грудина

Архивы пресс-служб

Покрас Лампас 

Архивы пресс-служб

Платон Инфанте

Архивы пресс-служб

Лиза Савина и Елена Окопная 

Архивы пресс-служб

Елена Крылова и Татьяна Немировская 

Архивы пресс-служб

Мария Федорова и Евгения Милова 

Архивы пресс-служб

Кристина Березовская

Архивы пресс-служб

Артем Балаев 

Открытие посетили Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская, Юлия Матвиенко, Семен Михайловский, Мария Федорова, Мария Грудина и другии любители искусства. 

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