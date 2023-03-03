Зельфира Трегулова, Татьяна Черниговская и Юлия Матвиенко: как прошел вернисаж «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Мраморном дворце?

Медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов приехали в Мраморный дворец. В экспозицию вошли лучшие картины из коллекции Натальи Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ. А также работы известных ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова.