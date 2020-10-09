Путешествие в XVIII век

И без того небольшую группу разделили на две по пять человек — больше экскурсантов не может находиться в зале одновременно. Это усилило ощущение камерности. «Проходя по дворцу, ты попадаешь в XVIII век, — подтвердила ощущения гостей Татьяна Сясина, заведующая сектором «Собственная дача» филиала «Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф», которая вела одну из групп. — Это не просто помпезные залы с массой позолоты, а что-то родное, интимное, что говорило о вкусе хозяйки и ее устремлениях».

За исключением нескольких залов все помещения Китайского дворца небольшие по площади, но их убранство поражает. Везде живописные плафоны по большей части выполненные венецианскими мастерами, уникальный, не имеющий аналогов, наборный паркет из десятков редких сортов дерева. Гости терялись куда смотреть первым делом: на потолок или на пол.