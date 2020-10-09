Полина Осипова, Людмила Каплун, Наталья Солдаткина, Артем Балаев, Алексей Шишкин и другие побывали на экскурсии в Китайском дворце в Ораниенбауме. Уникальный памятник рококо, который реставрируется при поддержке ПАО «Газпром», произвел на участников экскурсии огромное впечатление.
Путешествие в XVIII век
Экскурсия началась в автобусе с небольшой лекции Алексея Шишкина, краеведа из объединения «ГЭНГЪ». В его рассказе Ораниенбаум предстал в своих разных ипостасях. Это и кросскультурный центр: немецкое название, смешение финской и русской традиций, итальянская архитектура и декор шинуазри. И первая загородная резиденция петербургского градоначальника, а в дальнейшем — царская резиденция. И важная точка на карте военной истории разных веков, и даже место технологических инноваций (сюда вела Оранэла — Ораниенбаумская электрическая линия, первая линия электричек в России). Сегодня Ораниенбаум привлекает всех как уникальный подлинный памятник, которому нет аналогов, ведь он единственный из пригородов избежал оккупации и не был разрушен во время войны.
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Китайский дворец снаружи выглядит строго и даже скромно
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Поначалу его назывли Голландским домиком. Название «Китайский дворец» появилось в камер-фурьерском журнале в 1774 году, когда ряд интерьеров был декорирован в стиле шинуазри и с использованием подлинных произведений китайского искусства
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Возведенный в 1762–1768 годах по проекту Ринальди, дворец был одноэтажным. В середине XIX века надстроили второй этаж, застеклили галерею, подведенную под появившийся тогда же балкон и соединившую с южной стороны два ризалита, с востока и запада пристроили небольшие помещения-антикамеры
Петергофская дорога привела в конечный пункт «золотой мили» XVIII — начала XX веков на «Собственную дачу» Екатерины II. Определение «собственный» в придворной терминологии означало, что то или иное здание, павильон или сад предназначались для императорских особ и сюда приглашались лишь избранные лица. И сегодня попасть в Китайский дворец непросто. Музей работает только летом, а в нынешнем году его двери и вовсе не открылись для гостей. Так что побывать в подлинных интерьерах XVIII столетия, которые дошли до нас в потрясающей сохранности, — до сих пор удовольствие для избранных.
И без того небольшую группу разделили на две по пять человек — больше экскурсантов не может находиться в зале одновременно. Это усилило ощущение камерности. «Проходя по дворцу, ты попадаешь в XVIII век, — подтвердила ощущения гостей Татьяна Сясина, заведующая сектором «Собственная дача» филиала «Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф», которая вела одну из групп. — Это не просто помпезные залы с массой позолоты, а что-то родное, интимное, что говорило о вкусе хозяйки и ее устремлениях».
За исключением нескольких залов все помещения Китайского дворца небольшие по площади, но их убранство поражает. Везде живописные плафоны по большей части выполненные венецианскими мастерами, уникальный, не имеющий аналогов, наборный паркет из десятков редких сортов дерева. Гости терялись куда смотреть первым делом: на потолок или на пол.
Гости прошли через анфиладу покоев. Побывали в Большом зале, который служил для приемов и проведения парадных обедов — и сейчас здесь накрыт эффектный стол.
Заглянули в Штофную опочивальню, Будуар и Кабинет Павла Петровича, украшенный живописными холстами в стиле шинуазри, выполненными итальянским живописцем Серафино Бароцци, и китайскими панно с изображением пейзажей и иероглифов. Зал муз, Голубая и Розовая гостиные — восторгу экскурсантов не было предела.
Но больше всего, конечно, поразил Стеклярусный кабинет — жемчужина Китайского дворца. Он сохранил подлинную отделку 1760-х годов. Расположенный в парадной анфиладе Стеклярусный кабинет задумывался как главный аудиенц-зал Екатерины II в Ораниенбауме. Его стены декорированы вышитыми панно с изображением фантастических птиц, растений, бабочек, заключенных в рамы с золоченой резьбой, имитирующей стволы деревьев, увитых цветами и гроздьями винограда. Вышивка выполнена синелью (разноцветным ворсистым шелком, который придал картине объем) и стеклярусом — трубочками молочного стекла разного размера с дырочкой немногим толще волоса. Стеклярус был изготовлен специально на фабрике Ломоносова в деревне Усть-Рудица. Над картинами трудились русские золотошвейки под руководством французской актрисы и вышивальщицы, известной под псевдонимом Мари де Шель. После завершения работ Екатерина щедро вознаградила ее и отправила на родину — императрица не хотела, чтобы подобные интерьеры появились в других домах русской знати. Так Стеклярусный кабинет остался единственным в России. Реставрационно-консервационные работы вернули ему былой блеск и изысканность.
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Алексей Шишкин
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Фрагмент стеклярусного панно
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Необычно то, что стеклярус является лишь фоном, который подчеркивает и усиливает впечатление от самой вышивки
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Столешница мозаичного стола была изготовлена из смальты по рецептам самого Ломоносова. Смотрится стол удивительно современно, как произведение авангардиста
10 из 17 комнат Китайского дворца были отреставрированы за последние годы, в двух — Штукатурном покое и Малом китайском кабинете — работы близятся к завершению. Впереди сложнейшая реставрация «половины Екатерины»: Китайская опочивальня, Туалетная, Портретная и Кабинет Екатерины, а также помещение Малой антикамеры.
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Артемида с ланью (Артемида Версальская). Неизвестный мастер, копия с греческого бронзового оригинала второй половины IV в. до н. э. работы Леохара. Италия, середина XVIII в., мрамор
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Пергола, обвитая зеленью и образующая коридоры вдоль берега пруда
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Замысел партерных цветников принадлежал архитектору дворца Антонио Ринальди
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Аполлино. Неизвестный мастер, копия с греческого оригинала IV в. до н. э. школы Праксителя, Франция, 1810-е, бронза
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Каждая скамейка в парке — произведение искусства
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Венера Медицейская. Неизвестный мастер, копия с греческого оригинала IV–III вв. до н. э. работы Тимарха и Кефисодота Младшего. Франция, 1810, бронза
Экскурсия завершилась на свежем воздухе. В парке вокруг Китайского дворца множество статуй — первоклассных копий античной скульптуры. Экскурсантам необычайно повезло с погодой, и прогулка по парку доставила всем огромное удовольствие.
Фото: Михаил Вильчук
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