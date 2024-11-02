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«Краса Нижнего Новгорода 2024»: светская хроника

Расписные ретивые кони (тоже дефилировали в этот вечер), цифровые полотна, шедевральные наряды. Шоу объединило темы городского стиля, мультимедиа и творчества. 30 ноября в ЦЕХе * собрались блогеры и министры, журналисты и фотографы, трендсеттеры и культуртрегеры, визионеры и фэшиониста. Больше сотни гостей стали свидетелями и деятельными участникам масштабной коллаборации художников и модельеров. Показываем главных героев.

Екатерина Чудакова

Екатерина Чудакова

Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

Дмитрий Кабайло и Светлана Ануфриева

Дмитрий Кабайло и Светлана Ануфриева

Дарья и Владимир Балакины

Дарья и Владимир Балакины

Дарья и Максим Каплун, Татьяна Бушуева

Дарья и Максим Каплун, Татьяна Бушуева

Юлия Тубольцева

Юлия Тубольцева

Мария Самоделкина

Мария Самоделкина

Жанна Мережко и Анжела Кулагина

Жанна Мережко и Анжела Кулагина

В этом году конкурс проходил в 28 раз (!). Объединение тех, кто в городе отвечает за моду и искусство, вышло запоминающимся. Как и, например, яркий выход участниц в коллекции бренда Yallo на живописном фоне оцифрованных картин Натальи Панковой.

Мария Батусова

Мария Батусова

Анна Любимская и Алексей Молев

Анна Любимская и Алексей Молев

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Александр Гордеев

Александр Гордеев

Карина Манжула и Мария Пушкова

Карина Манжула и Мария Пушкова

Мария Буднякова

Мария Буднякова

Баранчева Олеся

Баранчева Олеся

Из тысячи участниц в финал прошли 12 девушек – от поэтессы из Нижнего до будущего логиста из Арзамаса. Но «Краса» она одна. Кому достанется титул определяли министр молодежной политики Светлана Ануфриева, руководитель Арсенала Александр Комаров и еще 20 членов жюри.

Анна Лобова

Анна Лобова

Алена Сударикова

Алена Сударикова

Артем и Валерия Мещерякова

Артем и Валерия Мещерякова

Арина Федотова

Арина Федотова

Артем Бетин

Артем Бетин

Светлана Голованова

Светлана Голованова

Анастасия Мазур

Анастасия Мазур

О первой «Красе Нижнего Новгород» и о том, как проходила работа над крупнейшим фэшн-проектом — в нашем специальном репортаже 

Фото: Юрий Горячев

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