«Краса Нижнего Новгорода 2024»: светская хроника

Расписные ретивые кони (тоже дефилировали в этот вечер), цифровые полотна, шедевральные наряды. Шоу объединило темы городского стиля, мультимедиа и творчества. 30 ноября в ЦЕХе * собрались блогеры и министры, журналисты и фотографы, трендсеттеры и культуртрегеры, визионеры и фэшиониста. Больше сотни гостей стали свидетелями и деятельными участникам масштабной коллаборации художников и модельеров. Показываем главных героев.
В этом году конкурс проходил в 28 раз (!). Объединение тех, кто в городе отвечает за моду и искусство, вышло запоминающимся. Как и, например, яркий выход участниц в коллекции бренда Yallo на живописном фоне оцифрованных картин Натальи Панковой.
Из тысячи участниц в финал прошли 12 девушек – от поэтессы из Нижнего до будущего логиста из Арзамаса. Но «Краса» она одна. Кому достанется титул определяли министр молодежной политики Светлана Ануфриева, руководитель Арсенала Александр Комаров и еще 20 членов жюри.
О первой «Красе Нижнего Новгород» и о том, как проходила работа над крупнейшим фэшн-проектом — в нашем специальном репортаже
Фото: Юрий Горячев
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