«Краса Нижнего Новгорода 2024»: светская хроника

В этом году конкурс проходил в 28 раз (!). Объединение тех, кто в городе отвечает за моду и искусство, вышло запоминающимся. Как и, например, яркий выход участниц в коллекции бренда Yallo на живописном фоне оцифрованных картин Натальи Панковой.