«Краса Нижнего Новгорода 2024»: цвет, свет и искусство

Главная тема шоу в этом году — «Выбор как искусство». Пространство ЦЕХа* то озарялось всполохами лазеров, то превращалось в дивные сады с полотен импрессионистов. Подиум как художественная галерея. И главные экспонаты — известно кто. 12 финалисток. Три выхода: Цвет, Форма, Содержание. Воплощенная фэшн-симметрия. «НН.Собака.ru» поймала лучшие моменты вечера.
Вдохновительницей и организатором конкурса, как и всегда, была директор и руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова, за режиссуру отвечала Ирина Чернышова. «Красу» выбирало представительное жюри в составе 22 человек — от министров до искусствоведов. Королевой вечера стала Александра Мышакина – 22-летняя студентка магистратуры НГПУ им. Минина. В интервью ведущему она призналась, что работает моделью не первый год, а еще обожает писать стихи. Девушка отправится в Москву, где будет представлять регион на конкурсе «Краса России».
Александра Мышакина: «Участие в проекте "Краса Нижнего Новгорода 2024" для меня значит раскрыть себя, стать частью большой команды, вложить свою частичку в эту большую и замечательную историю длиной почти 30 лет».
Концепт-дизайнер Дарья Смирнова: «При создании концепции мы тесно взаимодействовали с режиссером шоу и сразу же пришли к общей идее сетапа, который будет напоминать картинную галерею. Использовали простые прямоугольные формы, которые разместили в разных плоскостях ЦЕХа *. Диодный пол, прямоугольный навес света над подиумом, боковые экраны по всей длине и центральная композиция из пяти экранов на сцене позволили нам создать поверхности, на которых выводились произведения искусства. И когда участницы взаимодействовали с ними, они дополняли новым содержанием и красотой уже существующие картины известных художников».
Первый выход был посвящен «Цвету». Все финалистки в образах от бренда Yallo Ольги Миклиной. Художник Наталья Панкова разработала мультимедийные полотна, созвучные главной теме шоу.
Ольга Миклина: «У организаторов не было сомнений, что первый выход должна делать команда YALLO. Наша одежда — это про яркость, смелость, неожиданную оригинальность. Несколько предметов были выполнены непосредственно для конкурса – свитер, два длинных платья в пол и несколько аксессуаров. Благодарна девочкам за их чуткость и трепетность – мы получили огромный позитивный заряд. Все были согласны с моим выбором луков, это прекрасно».
Акт второй — «Форме». За образы моделей отвечали дизайнеры Дарья Свиридова и Юлия Борисенко в коллаборации с кастом-гуру Филиппом Определяковым и художником Ильей Спиченковым. Последний одарил всех финалисток коронами и резвыми скакунами собственного изготовления.
Илья Спиченков: «Я, конечно, сразу согласился участвовать в проекте. Три месяцы мы готовились к шоу. Работала целая команда и каждый подошел к задаче с ответственностью, и получилось круто и вдохновенно. Вдохновение – это любовь к тому, что нас окружает, любовь к творчеству, это вера в то, что возможно все, если сильно захотеть».
Филипп Определяков: «Я обомлел, когда увидел репетицию. Меня сложно удивить, но тут я был впечатлен и девушками, и конями Ильи Спиченкова, и картинами вокруг. Хочу видеть такое вокруг себя постоянно. И теперь точно знаю свое призвание — создавать красивые и чудесные вещи».
Финальный выход «Содержание» был оформлен в духе импрессионизма, конкурсантки вышли на подиум в платьях от модельера Евгении Комиссаровой и в окружении полотен художника Алексея Гарина.
В прошлом году конкурс выиграла Рада-Маргарита Кондус. Шоу рассказывало историю фотоиндустрии, дефиле проходило в образах от локальных брендов L'Atelier, TIU, ОКSANA KOSAREVA. Подробнее в нашем репортаже.
Напомним, этим летом конкурс провел ребрендинг и стал называться «Краса Нижнего Новгорода».
Текст: Анна Горбунова
Фото: Юрий Горячев
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