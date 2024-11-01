«Краса Нижнего Новгорода 2024»: цвет, свет и искусство

Финальный выход «Содержание» был оформлен в духе импрессионизма, конкурсантки вышли на подиум в платьях от модельера Евгении Комиссаровой и в окружении полотен художника Алексея Гарина.



В прошлом году конкурс выиграла Рада-Маргарита Кондус. Шоу рассказывало историю фотоиндустрии, дефиле проходило в образах от локальных брендов L'Atelier, TIU, ОКSANA KOSAREVA. Подробнее в нашем репортаже.

Напомним, этим летом конкурс провел ребрендинг и стал называться «Краса Нижнего Новгорода».



Текст: Анна Горбунова

Фото: Юрий Горячев