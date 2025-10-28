«У нас есть гости, готовые перебираться через реку и идти до Подвязья 10 километров»: зачем (и за чем) ехать в богородский «Сельмаг»

Предприниматель

Помимо «Сельмага», у нас в Подвязье есть дом, который является объектом культурного наследия – Мануфактура Приклонских-Рукавишниковых. Это большой и дорогостоящий проект. Мы хотели бы, чтобы это был не только наш дом, но и место, в котором мы будем встречать дорогих гостей (самоваром, пряниками и семейным рестораном с русской печью), и где они смогут остановиться.

Нам импонирует такое понятие, как «избинг», внедренное в Плесе – это когда в населенном пункте, селе сохраняется аутентичная атмосфера. Русская изба, например, становится гостиничным номером со всеми современными удобствами внутри. Как по мне, это один из самых интересных форматов. «Избинг», ягодная заимка в лесу, пасека – у нас в планах целое хозяйство, чтобы все было как в настоящей деревне.