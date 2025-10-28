Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«У нас есть гости, готовые перебираться через реку и идти до Подвязья 10 километров»: зачем (и за чем) ехать в богородский «Сельмаг»

Семья Лаврентьевых (лауреаты «ТОП50» «НН.Собака.ru» – 2024!) третий год угощает «Сониными пирогами» (местный рецепт из 1960-х), выращивает коз, варит по сто литров «Ухи на пруду», продвигает локальные фермерские проекты, а теперь еще и настольную игру об истории села запускает. «Для нас сезон (крайне продуктивный и успешный) еще не закончился – мы продолжаем активно принимать гостей», – делится новостями своего «живого сельского организма» шеф семейного бистро Никита. Он – амбассадор «знаменитой пиццы из дровяной печи» (за год расширил меню в 2,5 раза!), а его бабушка Вера – солянки и карвинг-засолов (к ней также за пирогами с творогом и моцареллой, морковью и солеными огурцами!).

Никита Лаврентьев

Предприниматель

Каждый год «Сельмаг» становится лучшей версией себя – и этот год не исключение. В этом сезоне мы достроили беседку «Сельмаг. Склад» – теперь здесь открытое пространство для мероприятий и размещения гостей. Появилась стабильность в работе сыроварни, начали обставлять «Сельмаг» мебелью. Только что получили наш долгожданный прилавок из винтажной доски – его делали в Петербурге из старых амбарных досок.

Планы у Лаврентьевых серьезные: например, запустить интерактивные исторические экскурсии по Подвязью, заработать на благоустройство пруда и других территорий, заняться восстановлением архпамятника. 

Никита Лаврентьев

Предприниматель

Помимо «Сельмага», у нас в Подвязье есть дом, который является объектом культурного наследия – Мануфактура Приклонских-Рукавишниковых. Это большой и дорогостоящий проект. Мы хотели бы, чтобы это был не только наш дом, но и место, в котором мы будем встречать дорогих гостей (самоваром, пряниками и семейным рестораном с русской печью), и где они смогут остановиться.

Нам импонирует такое понятие, как «избинг», внедренное в Плесе – это когда в населенном пункте, селе сохраняется аутентичная атмосфера. Русская изба, например, становится гостиничным номером со всеми современными удобствами внутри. Как по мне, это один из самых интересных форматов. «Избинг», ягодная заимка в лесу, пасека – у нас в планах целое хозяйство, чтобы все было как в настоящей деревне.

