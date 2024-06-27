Никита Лаврентьев: «Только не нужно думать, что мы пришли и почувствовали маржу»

Что такое «Сельмаг» в Подвязье и почему все только о нем и говорят?

Если буквально, то это общественное пространство, созданное на базе старого сельского магазина 60-х годов. Сейчас у нас здесь и бистро, и гончарная мастерская, и кинотеатр, и народный музей, и общественный огород с редкими культурами. Есть даже своя козья ферма. Мы постоянно придумываем какие-то новые форматы, не останавливаемся на достигнутом. Возрождаем традиции и проводим мероприятия – например, Престольный праздник села, фестивали «Осенняя Пасха» и «Уха на пруду». Всю информацию о них находим в архивах, в рассказах старожилов, восстанавливаем событийный колорит по старым фотографиям.

То есть это такой Дом культуры нового формата?

Отчасти. И в стенах деревенского магазина. Хотя сельмаги же и раньше никогда не были просто точками торговли. Здесь собирались жители – посплетничать, обсудить новости. Мы решили возродить и само здание (а оно досталось нам в аварийном состоянии), и его дух. Создаем сообщество неравнодушных людей, объединяем жителей. Например, мы выигрываем гранты, которые подразумевают благоустройство территории, собираемся селом, покупаем материалы и занимаемся всем сами.

Вы говорите «мы». Это семейное дело?

Да, мы с родителями переехали из города в деревню, хотя на 100% с ним не распрощались: младшие братья учатся в городской школе, у меня есть еще проекты. Но мы хотим внести полезный вклад в развитие места с таким культурным потенциалом.

Подвязье – село с богатой историей, живое! Здесь есть усадьба Приклонских-Рукавишниковых – популярный туристический объект. Только не нужно думать, что мы пришли и почувствовали маржу. Наша цель номер один – не бизнес. Мы социальный проект. Развиваем жизнь на селе, делаем ее комфортной, интересной не только для себя, но и для всех вокруг. У нас здесь дом, ферма, хозяйство. Да, мы зарабатываем, но и много инвестируем, вкладываемся в территорию.