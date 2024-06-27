Никита Лаврентьев: «Только не нужно думать, что мы пришли и почувствовали маржу»

Молодой предприниматель из Подвязья один за другим выигрывает гранты и воплощает свою мечту: делает деревенскую жизнь яркой. Его «Сельмаг» – это история полного возрождения. В прошлом – заброшенное здание с почти разрушенными стенами и фундаментом, сегодня – популярная сельская локация, где организуют праздники и творческие мастер-классы, пекут хлеб и пряники и угощают молоком от нубийских коз.
Что такое «Сельмаг» в Подвязье и почему все только о нем и говорят?
Если буквально, то это общественное пространство, созданное на базе старого сельского магазина 60-х годов. Сейчас у нас здесь и бистро, и гончарная мастерская, и кинотеатр, и народный музей, и общественный огород с редкими культурами. Есть даже своя козья ферма. Мы постоянно придумываем какие-то новые форматы, не останавливаемся на достигнутом. Возрождаем традиции и проводим мероприятия – например, Престольный праздник села, фестивали «Осенняя Пасха» и «Уха на пруду». Всю информацию о них находим в архивах, в рассказах старожилов, восстанавливаем событийный колорит по старым фотографиям.
То есть это такой Дом культуры нового формата?
Отчасти. И в стенах деревенского магазина. Хотя сельмаги же и раньше никогда не были просто точками торговли. Здесь собирались жители – посплетничать, обсудить новости. Мы решили возродить и само здание (а оно досталось нам в аварийном состоянии), и его дух. Создаем сообщество неравнодушных людей, объединяем жителей. Например, мы выигрываем гранты, которые подразумевают благоустройство территории, собираемся селом, покупаем материалы и занимаемся всем сами.
Вы говорите «мы». Это семейное дело?
Да, мы с родителями переехали из города в деревню, хотя на 100% с ним не распрощались: младшие братья учатся в городской школе, у меня есть еще проекты. Но мы хотим внести полезный вклад в развитие места с таким культурным потенциалом.
Подвязье – село с богатой историей, живое! Здесь есть усадьба Приклонских-Рукавишниковых – популярный туристический объект. Только не нужно думать, что мы пришли и почувствовали маржу. Наша цель номер один – не бизнес. Мы социальный проект. Развиваем жизнь на селе, делаем ее комфортной, интересной не только для себя, но и для всех вокруг. У нас здесь дом, ферма, хозяйство. Да, мы зарабатываем, но и много инвестируем, вкладываемся в территорию.
В России есть еще подобные проекты?
Насколько мне известно, в таком формате мы пока первые и единственные. Мы же в самых разных направлениях работаем, даже локальную кухню продвигаем. К нам каждый год приезжает много туристов – нужно всех вкусно накормить.
Кстати, о кухне. Вы ведь сами готовите?
Я – шеф бистро. В «Сельмаге» пеку пиццу – деревенскую, она похожа на неаполитанскую по рецептуре. На гранты приобретаю оборудование – купил дровяную печь недавно, в Нижнем таких всего три или четыре, огромный самовар, оборудование для пекарни.
А грант получить легко?
Главное, сформулировать свою концепцию, цели и постоянно подавать заявки. Мы каждый год что-то выигрываем. Развитие села – сейчас очень популярная тема. И государство в ней заинтересовано. Раньше деревенская жизнь умирала, а сегодня, посмотрите, и число вакансий растет, и зарплаты хорошие. Я своим проектом говорю, что не всем же быть трактористами, доярками или пшеницу сеять в поле, хотя и это очень важно! Мы про креативность, про молодежный бизнес с социальным бэкграундом.
Чем особенно гордитесь?
Скоро к селу проложат полноценную двухполосную дорогу. Считаю это своей самой главной заслугой: использовал шанс и попросил об этом на встрече с Михаилом Мишустиным. Я, конечно, отошел от своего протокола, но уверен, что нельзя упускать такие возможности. Главное – результат!
Текст: Карина Весновская
Фото: Артем Торопов
Стиль: Мария Торопкина
Одежда: «Твой бывший»
«НН.Собака.ru»
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