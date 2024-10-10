Пять причин поехать в Чкаловск

Малая родина художника студии «Тихая» Якова Хорева оказалась идеальной локацией для уличного совриска: нетронутые фасады и небо, стекающее за шиворот водохранилищу! Всех, кто приезжает в Чкаловск на автобусе, встречает почтовая открытка во всю стену (смотреть вблизи, адресат за деревом!), а в старом городе любопытствующих поджидает кружевной «Оберег» на бывшей водонапорной башне, гипюровый узор как дань уважения главному местному мастхэву и символ преемственности. Завершаем изучение чкаловского мураловедения вместе с небесным «Рыбаком» еще одного резидента «Тихой» Андрея Оленева. Художник вдохновился страстью местных к рыбной ловле и невероятным полетом Чкалова на Северный полюс, конечно. Создание муралов, как и проекты благоустройства, в Чкаловске курировало ИРГСНО вместе со стрит-артистами и местной администрацией. Проект приурочен к празднованию 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова.