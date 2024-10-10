Пять причин поехать в Чкаловск

Высоко летаем с Валерием Павловичем, грезим с художниками «Тихой», трескаем дареных сомов из Горе-моря, сплавляемся на каяках, подбираем гардероб а-ля «всё в ажуре» и наслаждаемся видами. «НН.Собака.ru» совершила вояж в дивный город, впитала смыслы обновленных локаций, налюбовалась муралами и теперь все это вам демонстрирует.
Закупиться гипюром
Не балахнинскими кружевами едиными, в Чкаловске тоже все с этим в порядке! Едем за изящными белоснежными, мягкими, льняными блузками и сарафанами, полотенцами и дорожками. Total white лук в местном концепт-сторе при желании составить пара пустяков! Знаменитую фабрику открыли в XIX веке, а экскурсии по ней сейчас водят сами мастерицы. Подробнее о чкаловском рукоделии в нашем знаменитом гиде по нижегородским промыслам, а о выросшей на его основе новой выставке в Terminal A тут.
Прогуляться по новой набережной
Чкаловская пристань, в прошлом году преобразившаяся по проекту ИГРСНО, теперь супермагнит для местных и гостей. На главной площади появился многофункциональный павильон (отличный кофе и лучший вид на Горьковское море); детская и игровая площадки, арт-объекты с геройскими «птичками» Чкалова и домики для медитативного созерцания водной глади. Гуляйте с детьми, ходите на фесты (здесь асы «Русских крыльев» показывают свои фигуры, например), купайтесь или рыбачьте.
Увидеть коллекцию муралов
Малая родина художника студии «Тихая» Якова Хорева оказалась идеальной локацией для уличного совриска: нетронутые фасады и небо, стекающее за шиворот водохранилищу! Всех, кто приезжает в Чкаловск на автобусе, встречает почтовая открытка во всю стену (смотреть вблизи, адресат за деревом!), а в старом городе любопытствующих поджидает кружевной «Оберег» на бывшей водонапорной башне, гипюровый узор как дань уважения главному местному мастхэву и символ преемственности. Завершаем изучение чкаловского мураловедения вместе с небесным «Рыбаком» еще одного резидента «Тихой» Андрея Оленева. Художник вдохновился страстью местных к рыбной ловле и невероятным полетом Чкалова на Северный полюс, конечно. Создание муралов, как и проекты благоустройства, в Чкаловске курировало ИРГСНО вместе со стрит-артистами и местной администрацией. Проект приурочен к празднованию 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова.
Восхититься свершениями Чкалова
На зумерском – краш, на миллениальском – легенда, на бумерском – герой. Все подходит. Как Чкалов без посадки перемахнул полюс, узнаете на персональной экскурсии. И знаменитый АНТ-25 Туполева увидите, который этот экстраординарный рейс до Вашингтона героически сдюжил. Еще в экспозиции последний нераскрывшийся парашют (!) и личное авто прославленного летчика марки «Паккард» (подарок Сталина).
Поплавать на сапах по Горьковскому морю
Не устроить заплыв по Волге в Чкаловске, как не посмотреть закат в Нижнем, – предосудительно! Арендных сапов и каяков в городе в избытке. Заодно с местными рыбаками наведете мосты – может, и сома на ужин раздобудете за просто так. Если вы к лакшери отдыху приучены – на другом берегу знаменитые горячие чаны и домики, каких и в Pinterest еще поискать.
Текст: Анна Горубунова
Фото: Оксана Шверницкая
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