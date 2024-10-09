Напряжение, разрушение, новое рождение: проект Яны Серобабиной в Terminal A

Яна Серобабина, художник: «Выставка получилась довольно подробной. В ней я исследую тему распада и исчезновения».

Главная тема персонального проекта — следствие знакомства Яны с чкаловским гипюром. Основной принцип его техники в разрушении готового полотна. Этот факт повлиял и на технику создания серии живописных работ. Например, одно из центральных произведений выставки «Каково это — видеть?» — яркий пейзаж, скрывающийся за белой краской и абстрактными угольными образами. Находим в нем и распад, и то состояние «между».

Между исчезновением, которое идет сразу после — абсолютно идентичное по размеру полотно, с четкими границами, но без визуального наполнения. Ничего. Пустота.