Напряжение, разрушение, новое рождение: проект Яны Серобабиной в Terminal A

Шестой студийный альбом канадского музыканта Тима Хекера Ravedeath фоном, расклеенные повсюду тексты Владимира Набокова, Николая Гумилева, Леонида Аронзона и других, «пустая», залитая белизной и «спрятанные» работы, диптих из черновика и оригинала, тени в главных ролях — Яна Серобабина представляет свою первую персональную выставку «Каково это — видеть?». Она про процесс распада и состояние «между». Художник взаимодействует со зрителями с помощью разных инструментов и, по нашим собственным ощущениям, мастерски погружает в трансовое состояние.
Яна Серобабина, художник: «Выставка получилась довольно подробной. В ней я исследую тему распада и исчезновения».
Главная тема персонального проекта — следствие знакомства Яны с чкаловским гипюром. Основной принцип его техники в разрушении готового полотна. Этот факт повлиял и на технику создания серии живописных работ. Например, одно из центральных произведений выставки «Каково это — видеть?» — яркий пейзаж, скрывающийся за белой краской и абстрактными угольными образами. Находим в нем и распад, и то состояние «между».
Между исчезновением, которое идет сразу после — абсолютно идентичное по размеру полотно, с четкими границами, но без визуального наполнения. Ничего. Пустота.
Название «Каково это — видеть?» — отражение личной истории художника.
Зрение Яны падает с семи лет. Когда она снимает очки, перед глазами все расплывается и превращается в «гигантский пульсирующий световой шар». Но, как говорит сама Яна, это ценно, это суперспособность. Ее привлекает неидеальность и шероховатость. Думаем, по этой причине во многих работах Яны присутствуют «вспышки».
А еще название выставки отлично описывает состояние ее зрителя.
Так как важную роль в творчестве художника играет поэзия, среди работ прячутся тексты. Где-то — масштабные, а где-то — едва уловимые, похожие на случайные знаки. И увидеть, понять все не так-то просто.
Не можем не сказать об организации экспозиции. Аплодируем и художнику, и кураторам, архитектору проекта (Майя Ковальски и Диана Жегалова). Они уделили особое внимание теням и их построению, расположению текстов. А еще! Подобрали, кажется, идеальное музыкальное сопровождение — альбом Ravedeath канадского музыканта Тима Хекера. Эмбиент, вводящий в транс. Он дополняет работы. Заставляет их еще больше «давить», «затягивать». Да, это дополнительное напряжение, но ведь без него в данной теме невозможно. Все пазлы сошлись.
Инсайдерская информация: Яна Серобабина работала в Terminal A как участник программы арт-резиденций. Но сейчас она официально постоянный резидент Центра современного искусства!
Майя Ковальски, основатель Terminal A и куратор: «Волею случая Яна осталась в России, в Нижнем Новгороде. Этой осенью она поступила в Академию искусств в Берлине. Но, представляете, мы ее оставили! Нам безумно повезло, что уже полгода мы вместе. И мы счастливы».
Читайте интервью Яны Серобабиной по ссылке.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Анастасия Волкова
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