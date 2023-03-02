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Нижний признан одним из самых красивых зимних городов

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Аналитики сервиса Tvil.ru провели исследование и узнали, какой город этой зимой жители страны считают самым красивым.

 

Сервис опубликовал в своих социальных сетях результаты опроса «Какой из городов был самым красивым этой зимой?». Нижний Новгород занял пятую строчку в рейтинге.

За столицу Приволжья проголосовали 11% опрошенных. Чаще всего отмечали виды с Кремлевского холма на замерзшие реки.

Ранее Нижний попал на десятое место рейтинга российских городов-миллионников по силе февральских морозов. Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет.


 

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Фото: Нижний 800

 

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