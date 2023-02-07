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Нижний вошел в рейтинг городов с сильными февральскими морозами

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Нижний попал на десятое место рейтинга российских городов-миллионников по силе февральских морозов. Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет.

 

Так, средняя температура в феврале в столице Приволжья достигала –6,7 градуса.

Самая теплая зима наблюдалась в Краснодаре: здесь в феврале в среднем +3,4 градуса. В Москве, к примеру, –4,4 градуса.

Холоднее всего в Новосибирске, Омске и Красноярске: средняя температура в феврале доходит до –14,6 градусов.


 

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Фото: unsplash

 

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