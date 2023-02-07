Нижний вошел в рейтинг городов с сильными февральскими морозами

Нижний попал на десятое место рейтинга российских городов-миллионников по силе февральских морозов. Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет.
Так, средняя температура в феврале в столице Приволжья достигала –6,7 градуса.
Самая теплая зима наблюдалась в Краснодаре: здесь в феврале в среднем +3,4 градуса. В Москве, к примеру, –4,4 градуса.
Холоднее всего в Новосибирске, Омске и Красноярске: средняя температура в феврале доходит до –14,6 градусов.
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Фото: unsplash
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