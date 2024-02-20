Что, где (и главное зачем?) учить архитектору расскажет Андрей Киселев

Команда Дома Архитектора каждую неделю проводит открытые встречи с приглашенными мастерами индустрии. Уже 22 февраля, пройдет еще одна. Известный столичный архитектор, дизайнер и руководитель студии диджитал продакшена SINTEZ.SPACE Андрей Киселев проведет лекторий «Архитектурные инструменты смешанной реальности». Редакция «НН.Собака.ru» рассказывает, почему стоит прийти.
22 февраля
Время: 18:30
Место: Дом архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2)
Алексей расскажет, что, как, где и главное зачем учить архитектору сегодня. Во время встречи участники узнают про скрипты и алгоритмы, а еще опенсорсные решения.
Также архитектор покажет, как работает его студия диджитал продакшна, и как проходит процесс обучения молодых специалистов.
Андрей Киселев
Архитектор, дизайнер и руководитель студии диджитал продакшена SINTEZ.SPACE Андрей Киселев
Мне хочется поговорить не столько об инженерных, конструктивных решениях или архитектурной стилистике, сколько об инструментах проектирования.
Инструментальная подготовка — неотъемлемая часть процесса становления архитектора. Понимание трендов и тенденций определяет многое в последующей профессиональной жизни каждого специалиста.
Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
16+
Узнать, как прошла встреча с известным столичным архитектором Антоном Наговицыным, можно в нашем материале. Редакция «НН.Собака.ru» внимательно слушала, пыталась разобраться в чертежах, а после заставила спикера делиться впечатлениями о Нижнем.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)