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Дизайн

Что, где (и главное зачем?) учить архитектору расскажет Андрей Киселев

Команда Дома Архитектора каждую неделю проводит открытые встречи с приглашенными мастерами индустрии. Уже 22 февраля, пройдет еще одна. Известный столичный архитектор, дизайнер и руководитель студии диджитал продакшена SINTEZ.SPACE Андрей Киселев проведет лекторий «Архитектурные инструменты смешанной реальности». Редакция «НН.Собака.ru» рассказывает, почему стоит прийти.

 

22 февраля

Время: 18:30

Место: Дом архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2)

 

Алексей расскажет, что, как, где и главное зачем учить архитектору сегодня. Во время встречи участники узнают про скрипты и алгоритмы, а еще опенсорсные решения. 

Также архитектор покажет, как работает его студия диджитал продакшна, и как проходит процесс обучения молодых специалистов.

 

Андрей Киселев

Архитектор, дизайнер и руководитель студии диджитал продакшена SINTEZ.SPACE Андрей Киселев

Мне хочется поговорить не столько об инженерных, конструктивных решениях или архитектурной стилистике, сколько об  инструментах проектирования.

Инструментальная подготовка — неотъемлемая часть процесса становления архитектора. Понимание трендов и тенденций определяет многое в последующей профессиональной жизни каждого специалиста. 

Вход бесплатный, по предварительной регистрации

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Узнать, как прошла встреча с известным столичным архитектором Антоном Наговицыным, можно в нашем материале. Редакция «НН.Собака.ru» внимательно слушала, пыталась разобраться в чертежах, а после заставила спикера делиться впечатлениями о Нижнем.


 

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Фото: архив редакции

 

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