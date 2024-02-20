Что, где (и главное зачем?) учить архитектору расскажет Андрей Киселев

Алексей расскажет, что, как, где и главное зачем учить архитектору сегодня. Во время встречи участники узнают про скрипты и алгоритмы, а еще опенсорсные решения.

Также архитектор покажет, как работает его студия диджитал продакшна, и как проходит процесс обучения молодых специалистов.