Антон Нагавицын: «В архитектуре Нижнего чувствуется интеллигентный подход»

Каждый четверг в Доме Архитектора проходят открытые встречи с приглашенными градостроителями. Например, 15 февраля известный столичный архитектор, профессор Московского отделения (МААМ) International Academy of Architecture (IAA) Антон Нагавицын читал лекцию «Форма/образование». Редакция «НН.Собака.ru» внимательно слушала, пыталась разобраться в чертежах, а после заставила спикера делиться впечатлениями о Нижнем.
На примере проектов общественных зданий бюро Archstruktura Антон Нагавицын рассказывал про прикладной символизм и эксперименты с функцией и формами, разбирал интересные кейсы из своей работы и объяснял, что не стоит бояться нормативных ограничений и желаний заказчика — нужно делать их своими союзниками.
Так как 27 февраля мы проводим премию «Нижний будущего», не смогли пропустить встречу с известным архитектором, прабабушка которого, кстати, однажды написала целый роман про наш город. И задали ему парочку вопросов о Нижнем.
Антон Нагавицын, архитектор, профессор Московского отделения (МААМ) International Academy of Architecture (IAA): «Я два раза был в Нижнем, поэтому у меня достаточно поверхностное впечатление о нем. Знаю ваш город больше по постмодернистским постройкам Харитонова, Пестова. Их проекты однажды публиковали в журналах. И сегодня из окон машины было интересно наблюдать, как сохранились здания того периода. Когда-то они раздражали, от них хотели избавиться, казалось, что это кич. Особенно в Москве. Но в Нижнем другой характер, в архитектуре чувствуется интеллигентный подход. И это стоит сохранять. Город движется в правильном направлении, нужно только время.
Про расположение и прочее я не говорю, потому что, по-моему, это очевидные вещи. Такой парадокс — находишься в большом городе и не видишь его вообще. Что там за рекой — не понятно. Это очень интересно».
Фото: архив Дома Архитектора
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