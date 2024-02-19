Антон Нагавицын: «В архитектуре Нижнего чувствуется интеллигентный подход»

Так как 27 февраля мы проводим премию «Нижний будущего», не смогли пропустить встречу с известным архитектором, прабабушка которого, кстати, однажды написала целый роман про наш город. И задали ему парочку вопросов о Нижнем.

Антон Нагавицын, архитектор, профессор Московского отделения (МААМ) International Academy of Architecture (IAA): «Я два раза был в Нижнем, поэтому у меня достаточно поверхностное впечатление о нем. Знаю ваш город больше по постмодернистским постройкам Харитонова, Пестова. Их проекты однажды публиковали в журналах. И сегодня из окон машины было интересно наблюдать, как сохранились здания того периода. Когда-то они раздражали, от них хотели избавиться, казалось, что это кич. Особенно в Москве. Но в Нижнем другой характер, в архитектуре чувствуется интеллигентный подход. И это стоит сохранять. Город движется в правильном направлении, нужно только время.

Про расположение и прочее я не говорю, потому что, по-моему, это очевидные вещи. Такой парадокс — находишься в большом городе и не видишь его вообще. Что там за рекой — не понятно. Это очень интересно».