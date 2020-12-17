В Нижнем Новгороде откроются три платные парковки закрытого типа

Первые платные парковки откроются на площади Революции у дома №7, у площади Максима Горького (у домов №1 и №2) и на улице Ковалихинской — у дома №8.

«Платные парковки закрытого типа будут работать круглосуточно. Пользователь обязан в течение пятнадцати минут с момента въезда на парковку осуществить оплату за размещение транспортного средства на парковке», — сообщили в администрации города.

Стоимость пользования парковочным местом за час составит 60 рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появится сеть платных парковок.

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