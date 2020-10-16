В Нижнем появится сеть платных парковок

По условиям соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «МегаФон в городе появятся от 5300 до 7400 парковочных мест. Сейчас организаторы занимаются разработкой инфраструктуры: наносят разметку, устанавливают знаки и фотовидеофиксацию. Тестовый запуск парковок планируют начать в октябре, а уже к ноябрю система заработает в полной мере.

Платные парковки будут работать на 16 центральных улицах города — Пискунова, Большой Печерской, Горького, Октябрьской, Белинского, Нестерова, Добролюбова, Ковалихинской, Чкалова, Ошарской, кроме того, на Окском съезде и площадях Горького и Революции.

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Фото: pexels.