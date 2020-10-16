В Нижнем появится сеть платных парковок

К концу 2020 году в центре Нижнего Новгорода заработает сеть платных парковок, которая появится на 16 центральных улицах города — тестовый запуск стартует уже в октябре этого года
Выберите свой город:
Ваш город
К концу 2020 году в центре Нижнего Новгорода заработает сеть платных парковок, которая появится на 16 центральных улицах города — тестовый запуск стартует уже в октябре этого года
По условиям соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «МегаФон в городе появятся от 5300 до 7400 парковочных мест. Сейчас организаторы занимаются разработкой инфраструктуры: наносят разметку, устанавливают знаки и фотовидеофиксацию. Тестовый запуск парковок планируют начать в октябре, а уже к ноябрю система заработает в полной мере.
Платные парковки будут работать на 16 центральных улицах города — Пискунова, Большой Печерской, Горького, Октябрьской, Белинского, Нестерова, Добролюбова, Ковалихинской, Чкалова, Ошарской, кроме того, на Окском съезде и площадях Горького и Революции.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: pexels.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.