Коечный фонд для больных COVID-19 в Нижнем сокращен

Уже более двух недель количество выписанных человек превышает число госпитализаций. Сейчас происходит регулярный процесс обратного перепрофилирования коек под привычные цели.

Кроме того, в медорганизациях сохраняют средний уровень свободного коечного фонда для ковид-пациентов на уровне 20-30%. Все медицинские организации Нижегородской области работают в полную мощность, оказывая экстренную и плановую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Рассказываем, какие изменения вступают в силу с 15 марта.

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Фото: pexels