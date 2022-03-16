В Нижегородской области смягчаются коронавирусные ограничения

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Рассказываем о послаблениях.
Какие изменения вступают в силу с 15 марта:
- исключаются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других
- сохраняются общие требования к организациям: термометрия на входе, организация мест для обработки рук антисептиками, использование рециркуляторов
Кроме того, требование о ношении масок в общественных местах остается в силе.
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Фото: pexels
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