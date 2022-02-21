В каких случаях COVID-19 опасен для жизни? Рассказали в нижегородском минздраве

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал семь факторов риска при заражении COVID-19.
Семь факторов, при которых новая коронавирусная инфекция опасна для жизни:
- вредные привычки;
- хронические заболевания;
- неактивный образ жизни;
- артериальная гипертензия — так, после заражения коронавирусом почти треть таких пациентов в Нижегородской области погибли — 35,5%. На втором месте повышенный уровень холестерина - 23%, на третьем курение - 17%;
- неправильное питание с недостатком овощей и фруктов;
- ожирение;
- алкоголизм.
Напомним, ранее сообщалось, что В 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон». Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора.
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Фото: pexels
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