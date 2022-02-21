В каких случаях COVID-19 опасен для жизни? Рассказали в нижегородском минздраве

Семь факторов, при которых новая коронавирусная инфекция опасна для жизни:

вредные привычки; хронические заболевания; неактивный образ жизни; артериальная гипертензия — так, после заражения коронавирусом почти треть таких пациентов в Нижегородской области погибли — 35,5%. На втором месте повышенный уровень холестерина - 23%, на третьем курение - 17%; неправильное питание с недостатком овощей и фруктов; ожирение; алкоголизм.

Напомним, ранее сообщалось, что В 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон». Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора.

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Фото: pexels