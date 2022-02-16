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Цифра дня: у 94% заболевших COVID-19 нижегородцев выявляют «омикрон»

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В 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон». Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора.

 

Сейчас в Нижегородской области лабораторно подтверждены 373 случая. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование — ситуация находится на контроле регионального Управления.

Кроме того, реальное число заболевших «омикроном» выше, потому что проверку проб делают выборочно.

Отмечается, большая часть заразившихся не выезжала за пределы Нижегородской области. Все заболевшие изолированы или госпитализированы в инфекционные стационары. Заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Напомним, ранее у пяти нижегородцев обнаружен черный грибок. Подобный грибок находили у переболевших предыдущими штаммами COVID-19.



 

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